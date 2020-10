Les missiles pleuvent toujours dans le Haut Karabakh

Les échos des tirs d’artillerie lourde sont parvenus jusque tard dans la nuit à Stepanakert. Si la principale ville du Haut-Karabakh n’a pas été visée lundi, les combats ont en revanche été intenses dans le nord-est, dans la région de Martakert où des missiles Grad et Smerch ont atterri, selon des journalistes arméniens, dans l’est vers Martouni, mais aussi dans le sud.

Selon le délégué pour les droits de l’homme du Haut-Karabakh, un civil a été tué et deux autres ont été blessés dans une attaque de missile azerbaïdjanaise contre un village.

Parmi les lieux les plus disputés, le contrôle du corridor de Latchine qui constitue le principal point de passage terrestre entre l’Arménie et le Haut-Karabakh. Les forces azerbaïdjanaises poursuivent leur progression. Elles ne seraient plus qu’à une dizaine de kilomètres de cette ville stratégique. Des cars de volontaires y ont été dépêchés de Erevan pour renforcer les effectifs.

Le Premier ministre arménien a, de son côté, affirmé sur Facebook que Erevan « continuait de respecter strictement le régime de cessez-le-feu ». Nikol Pachinian qui se dit prêt à des « compromis » mais pas à une « capitulation ».