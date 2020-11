Les monarchies arabes soutiennent l’intervention des FAR 

L’intervention légitime du Maroc pour mettre fin aux provocations répétées du « Polisario », qui avaient entravé la circulation au passage de Guergarate entre le Maroc et la Mauritanie, a suscité un vaste élan de solidarité arabe et un soutien absolu aux mesures adoptées par le Royaume en vue de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les réactions de soutien suite à cette opération ne se sont pas fait attendre notamment de la part des Emirats Arabes Unis (EAU) qui a exprimé sa solidarité et son soutien au Maroc dans la protection de ses territoires, ainsi que l’Arabie Saoudite qui a exprimé sa « condamnation de toute pratique qui menace le trafic dans ce passage vital entre le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie ».

La Jordanie a exprimé, également, son soutien total au « Royaume frère du Maroc dans toutes les démarches qu’il entreprend pour protéger ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et sa sécurité » et réitère sa position claire et ferme en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

De son côté, le ministère bahreïni des Affaires étrangères a exprimé sa forte condamnation des actes hostiles entrepris par les milices du « polisario » et ses provocations dangereuses au passage d’El Guergarate dans le Sahara marocain.

Pour sa part, l’Etat du Qatar a exprimé son soutien à la décision du Maroc d’agir pour mettre fin à l’impasse provoquée par le blocage de la circulation au passage d’El Guergarate par les milices du « polisario ».

Même son de cloche du côté du Sultanat d’Oman, qui a affirmé son appui au Royaume et aux efforts déployés par les Nations Unies pour instaurer la paix et la stabilité dans cette région.