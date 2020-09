Les non-dits de la visioconférence N. Bourita et M. Pompeo

N. Bourita et M. Pompeo ont présidé, mardi 1er septembre par visioconférence, la cérémonie de signature d’un accord bilatéral relatif à la consolidation des privilèges et de l’immunité diplomatiques.

«Paraphé par M. David Fischer, Ambassadeur des Etats-Unis à Rabat et M. Anas Khales, Ambassadeur, directeur du protocole au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, l’accord vise à garantir le fonctionnement efficace des représentations diplomatiques des deux parties», indique le ministère des Affaires étrangères marocain.

«Les dispositions de cet accord prévoient ainsi que chacune des parties accorde aux fonctionnaires consulaires de l’autre partie, ainsi qu’à leurs familles, les privilèges et l’immunité prévues dans les articles 29 à 36 de la Convention de Vienne concernant les relations diplomatiques», ajoute la même source.

A cette occasion, N. Bourita s’est félicité d’ «une alliance inébranlable qui continue de croitre et de prospérer» entre le Maroc et les Etats-Unis. M. Pompeo a quant à lui remercié le Maroc pour les efforts déployés en matière de santé publique au bénéfice du continent africain, lesquels efforts ont une importance cruciale eu égard à la pandémie du Covid-19.

Cet entretien a été aussi l’occasion pour M. Pompeo de faire part de son intérêt à l’égard des positions marocaines concernant la crise libyenne, et de saluer les efforts du Maroc dans le combat commun contre le terrorisme. Aucune référence n’a été faite sur ce qui se déroule sur l’échiquier proche-oriental et dont le point d’orgue a été la normalisation tambour battant des relations entre Abou Dhabi et Tel-Aviv, sous la supervision de l’administration US. Processus enclenché sous le mot d’ordre israélien de «la paix contre la paix» et non plus de «la paix contre les territoires arabes occupés par Israël», comme l’a soutenu la démarche arabe «unanime».