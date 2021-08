Les pharmaciens écartés du dépistage de la Covid-19 : Le ministère intercède en faveur des laboratoires

Pour le ministère dirigé par Khalid Ait Taleb, seuls les laboratoires de biologie médicale, des secteurs public et privé, sont habilités à réaliser les tests de dépistage de la Covid-19, décision qui fait ruer dans les brancards les pharmaciens, comme les citoyens. Ainsi, son département a sommé Gigalab Espérence, «titulaire du certificat d’enregistrement du réactif à usage de diagnostic in Vitro» de «retirer sans délai» son produit du marché. La décision ministérielle vise aussià«informer tous les professionnels de santé de la suspension du certificat d’enregistrement dudit réactif».

Les deux décisions rendues par le ministère de la Santé donne ainsi raison à la Chambre syndicale des biologistes au Maroc (CSBM)qui a saisi la direction du médicament et de la pharmacie du ministère de la Santé en vue d’interdire la commercialisation, par les officines, des tests salivaires rapides de Gigalab. Les pharmaciens ne décolèrent pas face à une décision qu’ils jugent inique. Leur ordre avait sollicité le ministère d’intégrer les pharmacies dans le circuit de dépistage de la Covid-19, mettant en avant les prix de ces tests qui restent abordables ainsi que l’expertise des officines dans la consultation et l’orientation du citoyen et évoquant plusieurs exemples à l’échelle internationale, où les officines ont été invitées à participer au dépistage du SARS-CoV-2.