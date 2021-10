Les plasticiens solidaires de la Palestine : Une vente aux enchères à Tanger pour Al-Qods

Cette opération, organisée à l’occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, est régie par un protocole de coopération signé en juin dernier entre l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le SMAPP et Mazad & Art.

Plus de 100 artistes peintres ont répondu présent à cette initiative solidaire, «qui incarne la conscience de l’élite marocaine vis-à-vis des valeurs ultimes de toutes sortes d’arts et portée par les artistes afin de consolider les valeurs de paix et de coexistence que symbolise Al-Qods, ville sainte qui rassemble les adeptes des trois religions monothéistes», indique le communiqué.

Les personnes désireuses d’acquérir des tableaux, particuliers ou institutions, auront la possibilité de découvrir les œuvres d’art mises aux enchères lors d’une exposition qui sera organisée du 28 octobre au 28 novembre 2021 au sein du hall des expositions de l’Agence, basée à Hay Riad à Rabat.

L’implication du Syndicat et de la maison Mazad & Art de Tanger en soutien à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif repose sur une forte conviction du rôle de cette institution dans la protection d’Al-Qods et dans la préservation de son patrimoine humanitaire.