Les précisions de N. El Ouafi sur les rapatriements, Marhaba 2020…

Face aux élus, N. El Ouafi a énuméré les mesures et initiatives prises pour accompagner les Marocains du monde dans le contexte de cette pandémie. Rappelant les cellules mises en place et l’accompagnement de cette catégorie, elle a aussi cité la prise en charge, jusqu’au 1er juillet 2020, des frais d’inhumation de 231 dépouilles de MRE, décédés à l’étranger et n’ayant pas d’assurance. Le nombre total de décès a atteint 1 274, dont 466 qui sont décédés du coronavirus, tandis que 808 sont morts par d’autres causes. Pour rappel, aucune dépouille n’a pu être rapatriée depuis la fermeture des frontières.

«Le ministère a élaboré un plan d’action urgent qui comprend un ensemble de mesures, administratives, sociales et économiques proactives et urgentes, à court et moyen terme, pour suivre et accompagner nos concitoyens résidant à l’étranger en situation difficile ou fragile», a-t-elle assuré. Et d’évoquer la «numérisation des services à travers la création d’un espace numérique pour les Marocains du monde» ainsi que «la préparation de la réunion du Comité ministériel des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, qui se tiendra le 10 juillet».

Quant au retour des MRE au pays, qui intervient alors que l’opération 2020 a été annulée, la ministre a assuré que ce passage reste «lié à un ensemble de facteurs et de considérations». Elle a ainsi rappelé les conditions évoquées par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à savoir : «l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus dans le Royaume et dans les pays de résidence et de transit», «l’ouverture des frontières maritimes, terrestres et aériennes», ainsi que «les mesures prises par les pays de transit et leur volonté de coopérer». N. El Ouafi a également cité «le protocole de santé qui sera adopté par les autorités marocaines compétentes pour chaque MRE arrivant au pays».

Sur le sujet des MRE bloqués au Maroc, la ministre déléguée a rappelé qu’un comité central a été chargé de les accompagner et de «veiller à ce que le plus grand nombre d’entre eux soient inclus dans les voyages spéciaux organisés par les pays étrangers par le biais de leurs ambassades et consulats».

Ainsi, l’opération a permis à 45 309 Marocains résidant à l’étranger, bloqués au Maroc, de rejoindre leur pays de résidence depuis la fermeture des frontières. «Le nombre restant de MRE reste moins important comparé à ceux ayant quitté le Maroc. Ils pourront rentrer dans leur pays de résidence grâce aux prochains vols, aériens et maritimes, organisés par les ambassades et consulats étrangers», a-t-elle promis. Et d’annoncer des lignes maritimes mises en place les 13 et 20 juillet, qui permettront le retour d’environ 1 800 MRE.

Quant au dossier des Marocains bloqués à l’étranger, sur lequel le gouvernement est vivement critiqué, N. El Ouafi a insisté sur l’allocation de « soutien financier via les ambassades et consulats du Royaume», rappelant que «7 106 citoyens ont été pris en charge, en ce qui concerne l’hébergement, les repas, l’accompagnement psychologique, l’acquisition de médicaments et le traitement médical pour les cas humanitaires critiques nécessitant une intervention médicale urgente».

Et de noter que le Maroc a réussi à rapatrier, jusqu’au 1er juillet, 10 744 citoyens sur 40 172 Marocains bloqués à l’étranger. Des MRE ayant regagné le Maroc à bord de 74 vols mis en place par les autorités marocaines.