Les pressions du Mossad sur Riyad se précisent

« Il y a de très grands efforts qui sont déployés sur la scène saoudienne, beaucoup de pressions », a déclaré Y. Cohen, cité par la 12e chaîne de télévision israélienne, rapporte AlQuds al-Arabi. « Nous espérons que quelque chose va naître. Il semble que les Saoudiens attendent les élections américaines pour présenter un cadeau au président élu ».

Cette révélation coïncide avec la visite éclair du ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, aux États-Unis. B. Gantz s’entretiendra avec son homologue américain, Mark Esper, des dossiers sécuritaires, ont affirmé les médias israéliens. « Les réunions avec Esper et d’autres dirigeants US porteront également probablement sur la proposition de vente d’avions de chasse F-35 aux Emirats arabes unis et sur l’impact potentiel qu’aura cette vente sur l’avantage militaire qualitatif d’Israël, ou sa supériorité militaire dans la région, que les Etats-Unis sont obligés de maintenir », précisent les mêmes sources.

Pour rappel, si le Prince héritier saoudien, alias « MBS » qui serait sous la coupe de son parrain émirati « MBZ », est chaud pour aller à Canossa, en mettant ses pas dans ceux des Emirats arabes unis et du Bahreïn, c’est l’actuel Roi saoudien, dont l’état sanitaire est préoccupant, qui a réussi à freiner les ardeurs de son fils. Mais pour combien de temps, est on tenté de dire.

D’autres inconnues sont mises en avant par nombre d’observateurs de la scène saoudienne. La première a trait à la succession, l’actuel prince héritier qui a fait le nettoyage autour de lui n’est toujours pas assuré de rafler la mise, laisse t on entendre. En sus, l’opinion saoudienne compte aussi dans tout choix stratégique de cette ampleur, quand bien même Mohamed Bin Salman aurait réussi dans ses « réformes » jugées plus cosmétiques qu’autre chose. D’ailleurs, « MBS » qui a mobilisé d’importants moyens pour redorer son blason, n’a toujours pas pu arracher le respect de ses pairs au regard de ses dérives répressives sanguinaires, comme le rappelle le sort qui a été réservé au journaliste saoudien Jamal Khashoggi, éliminé dans des conditions atroces à même le consulat saoudien d’Istanbul.