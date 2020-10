Les primes d’assurances émises en août se contractent de 17%

Selon les dernières données publiées par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), les primes émises ont enregistré une baisse de -17% sur le mois d’août 2020 comparativement à la même période de l’année précédente à 2,5 Mrds Dh.

La branche « Assurances vie et capitalisation » a enregistré une baisse de 31,2% des primes émises au titre du mois d’août à plus de 1,19 Mrds Dh, soit une part de 48,4% du total au moment où la catégorie « Assurances non – vie » affiche une progression de 2,7% à plus de 1,27 Mrd Dh et une part de 51,6%.

Dans le détail, pour ce qui est de la branche « Assurances vie et capitalisation », la composante “Epargne” a évolué de -37,3% pour atteindre 958,9 MDH alors que les primes émises pour « Décès » ont progressé de 9,5% pour se chiffrer à 147 MDH. Pour la catégorie « Assurances non – vie », le segment automobile représente 28,3% des primes émises avec un total de 700,4 MDH, en baisse de 1% par rapport à août 2019. D’autre part, l’encours des placements affectés a atteint plus de 170,37 Mrds Dh contre 168,25 en juillet 2020. Les actifs de taux représentent une part de 51,7% avec un total de plus de 88,08 Mrds Dh suivis des actifs actions avec une part de 42,5% et un total de 72,42 Mrds Dh.