Les principales recommandations du Congrès annuel «DigitalNow!»

Conscient du défi majeur auquel sont confrontées aujourd’hui les entreprises concernant la transformation digitale, le Club des Dirigeants du Maroc a organisé durant ce mois de décembre la deuxième édition du Congrès International sur l’économie numérique « Digital Now », sous le thème « Le Digital au service d’une relance économique vigoureuse ».

Ce congrès International sur l’Économie Numérique a été organisé selon un format Hybride, alliant présentiel et virtuel sur la plateforme online digitalnow.ma a accueilli plus de 800 participants représentants une cinquantaine de pays. Des conférenciers professionnels de grande renommée internationale ont été conviés pour débattre et partager avec les dirigeants d’entreprise et les cadres exécutifs du Royaume, quant à l’évolution numérique et le développement technologique des divers pans de l’économie.

L’événement explore les nouveaux modèles et vecteurs stratégiques dans un Monde en évolution digitale. Il articule des thématiques sociétales, de smart gouvernance des territoires intelligents, de technologies, d’affaires, de marketing, et d’industrie. La première édition a permis aux dirigeants de débattre des différents enjeux de la transformation digitale des entreprises à l’ère du numérique. C’est dans ce sillage de continuité que s’inscrit la deuxième édition du congrès International « Digital Now ! », dans un contexte différent puisque le Maroc, à l’instar des pays du monde, est confronté à une crise sanitaire et économique sans précédent à cause de la Covid-19. Cette pandémie a causé des dommages graves dans l’économie mondiale et au Maroc en particulier.

Plusieurs secteurs économiques ont enregistré un fléchissement aigu de leurs activités et des taux élevés d’arrêt de l’activité de certaines entreprises. Pour assurer la relance de l’activité économique dans des conditions optimales, le Club des Dirigeants au Maroc fait de l’innovation et de la digitalisation le fer de lance de cette reprise économique et bâtir un Congrès pragmatique pour montrer le rôle crucial du digital en tant que levier de la relance économique grâce aux avancées qu’il permet. Il ressort des différentes communications présentées lors de cette 2ème édition de ce congrès annuel plusieurs recommandations dont la première est la nécessité pour les entreprises de travailler de concert avec les pouvoirs publics et notamment l’Agence de Développement du Digital (ADD) pour une meilleure implémentation de la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des entreprise et des citoyens. Il s’agit plus précisément de favoriser la création d’un écosystème numérique autour de chaque secteur d’excellence marocain sous forme de zone spéciale.

Il est également question de mettre sur orbite les projets numériques et notamment NBIC, dans le cadre de partenariats open innovation avec les GE/PME et Start-ups au Maroc et à l’international. Il faudra se positionner sur des domaines critiques (e-commerce, Agritech, big data management, blockchain, intelligence artificielle, etc…), et promouvoir, dans le cadre des programmes E-Gov, en coordination avec les organismes et partenaires concernés, à la mise en place des conceptions relatives aux projets de l’administration électronique et de développement des services publics numériques et garantir leur interopérabilité et leur intégration.

Il s’agira aussi de développer des contenus autour de l’économie numérique et promouvoir l’émulation autour de digital et de l’innovation ainsi que de valoriser les porteurs de projets de l’économie numérique et contribuer à la promotion et au développement de l’initiative et de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’économie numérique. Il faudra recenser les chercheurs et entrepreneurs NBIC non adhérents au CDD pour les fédérer, les accompagner et les valoriser, et aussi attirer des talents et des chercheurs dans le domaine du numérique et inciter les entreprises opérant dans le domaine de l’économie numérique à s’intéresser à la recherche et au développement. Le CDD conseille également d’encourager la recherche scientifique appliquée dans le domaine du digital, veiller à l’adéquation de la formation pour répondre aux besoins des acteurs dans le domaine de développement du digital. Enfin, il s’agira de favoriser la mise en place des incitations fiscales pour les investisseurs dans le domaine de l’économie numérique et de l’innovation.