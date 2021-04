Les producteurs de Kif s’organisent: Et font appel aux politiques…

La Coordination des zones d’origine du cannabis, qui se compose d’agriculteurs des régions d’Al Hoceima et de Chefchaouen reste mobilisée pour défendre la cause des paysans. Elle a, en effet, rencontré tous les partis politiques représentés à la Chambre des représentants pour leur présenter un mémorandum qui résume doléances et réserves des intéressés.

Si le projet de loi n°13-21 est salué par la Coordination, il n’en reste pas moins qu’il pèche en termes de délimitation des périmètres de production du cannabis concernées par la légalisation et de mise en place projetée de coopératives. Dans le projet de loi en question, le rôle imparti aux coopératives reste lié à la collecte et la distribution de la récolte aux entreprises, ce qui débouche immanquablement sur une situation de « monopole» décrié. Pour la coordination, les coopératives doivent avoir droit à la transformation et à la valorisation et participer de la sorte au développement local. Surtout que la production des cosmétiques ayant pour base le cannabis n’est pas un secteur capitalistique. La coordination plaide également pour la détermination d’un prix de référence capable de sauvegarder un minimum de revenus aux producteurs habitués à tirer profit d’une activité illégale.

Le caractère flou du foncier représente un casse-tête chinois pour les habitants des régions concernées d’autant que les terres concernées relèvent des périmètres « Eaux et forêts», sur la base des délimitations réalisées dans les années 1990. La question de l’accès à la propriété pose un réel problème alors que les exploitants s’adonnent à la culture du cannabis, entre autres, depuis le siècle dernier…

La coordination espère «allonger » le délai accordé aux paysans pour détruire sa production, délai fixé à trois jours, et à supprimer les peines privatives de liberté en maintenant l’amende. Elle plaide aussi pour «un contrat-programme de 10 ans, avec un développement général, que ce soit pour l’infrastructure ou les plateformes industrielles afin de créer une dynamique économique pour lutter contre le chômage et encourager les jeunes à adhérer à ce chantier». Pour démarrer du bon pied, la coordination appelle à une amnistie générale.

La Coordination qui invite à ce que le siège de l’agence projetée soit implanté localement, et non plus dans la capitale politique, souligne l’adhésion de la majorité des formations politiques, à l’exception du PJD, au programme énoncé. Reste à savoir de quoi demain sera-t-il fait dans la région du Nord. Là où le chômage endémique, consécutif à un désert en termes de développement, fait des ravages parmi les jeunes.…