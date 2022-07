Les promesses de Jazzablanca

Les artistes se produiront sur deux scènes, celle du Village, rebaptisée Scène 21, «en hommage à la piste d’atterrissage de l’ancien aéroport Casa-Anfa, qui était marquée par le chiffre 21» et la scène Casa Anfa, qui accueille chaque soir les têtes d’affiche. En plein air, des performances inédites sont prévues, avec des places debout. Aussi, l’ancien espace Jazz Club devient «Les terrasses de Casa Anfa», pour «une expérience musicale unique, avec une imprenable vue sur la scène Casa Anfa», souligne un communiqué. Sur la Place des Nations unies, en plein centre-ville de Casablanca, la Scène BMCI fait son grand retour pour une programmation hors les murs.

Sur la scène Casa Anfa, le public aura rendez-vous avec six grands noms de la scène nationale et internationale. Vendredi 1er juillet, le trompettiste suisse Erik Truffaz et le Maâlem marocain Hamid El Kasri seront regroupés pour la première fois. Le lieu accueillera aussi le trompettiste et compositeur franco-libanais Ibrahim Maalouf, dans le cadre de sa tournée internationale. Samedi 2 juillet, Gilberto Gil, virtuose brésilien de la fusion du jazz et de la musique latine va se produire, riche d’une carrière de plus de 70 albums. Le même soir, le compositeur, guitariste et chanteur israélien, Asaf Avidan se produira pour la première fois au Maroc, pour présenter son dernier opus «Anagnorisis», aux influences hip-hop et gospel.

Dimanche 3 juillet, la chanteuse marocaine Oum sera à Anfa Park. Le concert de clôture de la 15e édition de Jazzablanca n’est autre que celui du chanteur américain Ben Harper et son groupe The Innocent Criminals.

Sur la Scène 21, «l’ambiance sera tantôt décontractée, tantôt festive», selon les organisateurs. Vendredi 1er juillet, «la formation marocaine Bab L’Bluz ouvrira le bal en interprétant « Nayda ! », premier album mené par la superbe voix de Yousra Mansour». Le père du jazz éthiopien Mulatu Astatke montera sur scène par la suite, pour revisiter les célèbres titres de sa discographie.

Samedi 2 juillet, Natacha Atlas et Seun Kuti & Egypt 80, enchanteront la Scène 21. Dimanche 3 juillet, le trio lyonnais EYM proposera à son public «un voyage imprégné d’une essence jazzy, que le trio fusionne aux sonorités des musiques locales des pays où il se produit». L’african gnaoua blues s’invitera aussi à Anfa Park et sa Scène 21, avec l’incontournable Maâlem Majid Bekkas.