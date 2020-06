Les rapatriements vers l’Espagne s’opèrent par voie maritime

Des sources diplomatiques espagnoles, citées par l’agence EFE, ont informé que le premier ferry qui transportera quelque 800 passagers et 280 véhicules, devait prendre la mer mercredi tandis que celui de jeudi devrait transporter 850 personnes et 320 voitures.

La demande a été très élevée, les consulats espagnols ayant enregistré plus de 6 000 demandes pour rentrer à bord sur ces navires. Pour cela, deux autres navires ont été programmés pour la semaine prochaine (les 10 et 11), par la compagnie maritime Trasmediterránea, et deux autres pour les 17 et 18 juin à 14h00 à bord de navires de la compagnie Baleària, rapporte de son côté El Faro de Ceuta.

Parmi les passagers avec des sièges confirmés sur les ferries cette semaine, la majorité (les deux tiers) sont des Marocains résidant en Espagne, ont souligné les sources, niant toute allégation de favoritisme ou de discrimination dans la gestion de l’opération, précise EFE.

Bien qu’ils soient des ferries commerciaux et que les passagers paient leurs billets, les navires, qui arrivent vides depuis Malaga, ont fait l’objet de négociations avec le gouvernement marocain et sont affrétés par le ministère espagnol des Affaires étrangères. Les consulats espagnols sont chargés de privilégier les cas qu’ils jugent prioritaires pour des raisons médicales ou familiales.

L’agence EFE rappelle que 12 000 Espagnols bloqués au Maroc ont pu rentrer en Espagne, d’abord par voie terrestre, lorsque les frontières de Sebta et Melilla ont été exceptionnellement ouvertes fin mars, puis par deux avions et deux ferries affrétés à des dates différentes par le gouvernement espagnol.