Les ravages de la Covid-19 se poursuivent : Plus de 9.000 cas et 127 morts !

Le bilan établi mercredi par le ministère de la Santé fait état de 9 462 nouvelles contaminations à la Covid-19 enregistrés au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 791 559. Le compteur continue de tourner et confirme qu’on est en présence de 81 615 cas actifs sous traitement. Ainsi, 2 364 patients restent dans un état critique, dont 359 nouveaux cas lors des dernières 24h. Plus, 83 sont sous intubation et 1 234 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 48,4%.

Certes, 9 570 nouvelles guérisons ont été signalés, ce qui porte à 698 472 le nombre total, avec un taux de rémission de 88,2%. Toutefois, 127 morts ont été enregistrés, portant à 11 472 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,4%. 24 de ces décès ont été comptés à Rabat-Salé-Kénitra, 16 à Casablanca-Settat, 16 dans l’Oriental, 14 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 14 à Marrakech-Safi, 10 à Souss-Massa, 11 à Beni Mellal-Khénifra, 9 à Guelmim-Oued Noun, 5 à Drâa-Tafilalet, 5 à Fès-Meknès, 3 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra.

La riposte vaccinale est en bonne voie puisque 17 156 411 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 12 699 602 personnes en ont reçu la deuxième.

Elargissement du vaccin à l’étude

On signale, par ailleurs, qu’à l’approche de la rentrée scolaire et universitaire, la pertinence de l’élargissement de la vaccination aux enfants de 12 ans et plus fait l’objet d’une analyse circonstancié. Ainsi, le Comité scientifique et technique pour la vaccination anti-covid19 étudie actuellement la possibilité d’immuniser les jeunes élèves de 12 à 17 ans avec le vaccin chinois de Sinopharm, a confirmé cette semaine le professeur Moulay Said Affif. Ce membre du comité a précisé, au micro d’Al3omk, que le Maroc «attend les résultats des recherches sur le vaccin Sinopharm afin de trancher sur cette question».

«Il y a des recherches en cours aux Emirats arabes unis pour connaître l’étendue de l’impact du vaccin chinois sur l’immunité des élèves. Le ministère de l’Education nationale souhaite vacciner tous les élèves, afin d’assurer une rentrée scolaire en toute sécurité et une année scolaire sans cas de coronavirus parmi les élèves», rappelle-t-il.

L’expert a noté que les élèves recevront, dès lundi prochain, des doses du vaccin de Pfizer, rappelant que «c’est le vaccin le plus approuvé pour ce groupe dans le monde». «Ce vaccin a été utilisé en Amérique, en France et en Allemagne et n’a posé aucun problème», a-t-il rassuré en insistant sur l’efficacité et sécurité dudit vaccin. «Les élèves recevront ainsi deux doses, avec une deuxième injection qui aura lieu trois semaines après la première», a-t-il encore précisé.