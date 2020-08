Les résultats de la BOTOLA PRO D2 : L’olympique Dchira monte au créneau…

Avec deux matches retard, l’OD va essayer de rebondir. Si l’OD les remporte, il occupera la première place ex-aequo avec le SCCM. Le peloton est amplement disputé avec trois autres clubs : Le RAC, la JSS Salmi et le MAS qui déçoit de plus en plus. Un MAS qui doit gagner les trois matches pour prétendre à retrouver la Première Division de la BOTOLA PRO D2.

Union Sidi Kacem – Maghreb de Fès 2 – 2

Jeunesse Sportive Salmi – Ittihad Khemisset 0 – 1

Widad Témara – Association sportive de Salé 2 – 2

Chabab Mohammédia – Olympique Dcheira 1 – 3

Les matches reportés

Tihad Casablanca – Kénitra Athlétic Club

Wydad Fès – Racing Casablanca

Chabab Rif Al Hoceima – Jeunesse Benguerir

Kawkab Marrakech – Chabab Atlas K Khénifra

Le classement

1- Chabab Mohammedia 44 26

2- Jeunesse Sportive Salmi 41 27

3- Maghreb de Fès 40 26

— RAC Casablanca 40 26

5- Olympique Dcheira 38 25

6- Widad Témara 35 27

7- Ittihad Khemisset 34 27

8- Widad Fès 33 25

Chabab Atlas Khénifra 33 25

10- Kénitra AC 31 26

11- TAS Casablanca 30 23

— AS Salé 30 26

13- Union Sidi Kacem 28 26

14- Kawkab Marrakech 27 24

— Chabab Benguerir 27 25

16- Chabab Rif Al Hoceima 22 26.