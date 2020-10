Les services israéliens arrêtent H. Youssef, dirigeant du Hamas en Cisjordanie

La sécurité israélienne a confirmé l’arrestation assurant que H. Youssef avait été impliqué dans « une reprise des activités du Hamas ». Aucune inculpation publique n’a été enregistrée pour l’instant.

Le Shin Bet, service israélien de sécurité intérieure et responsable des activités de lutte contre le terrorisme en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a refusé de commenter.

Depuis qu’il a aidé à fonder le mouvement du Hamas dans les années 1980, H. Youssef a été arrêté plusieurs fois et compte des années passées dans les prisons israéliennes. Il a été élu au parlement palestinien alors qu’il était toujours emprisonné en 2006.

Le Hamas a toujours affirmé que H. Youssef n’était actif que dans sa branche politique, et non dans la branche militaire du mouvement, et qu’il n’était pas impliqué dans des activités « terroristes ».

Dans une déclaration condamnant l’arrestation de H. Youssef, le Hamas a affirmé qu’Israël avait arrêté le commandant de Cisjordanie pour des raisons purement politiques.« Nous affirmons par la présente que l’arrestation du cheikh Hassan Youssef par l’occupation n’empêchera pas le chemin de l’unité pour lequel il a travaillé ces deux derniers mois », a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Le secrétaire général du Fatah, Jibril Rajoub, a également condamné l’arrestation de H. Youssef, accusant les autorités israéliennes de ce qu’il a qualifié de « sabotage » des pourparlers de réconciliation en cours entre Palestiniens.« Cette arrestation s’inscrit dans la continuité de l’approche de l’occupation consistant à arrêter chaque jour des dizaines de nos citoyens palestiniens, et la poursuite de l’agression constante contre notre peuple depuis des décennies. Cela s’inscrit dans le cadre d’une tentative de s’immiscer dans les affaires palestiniennes et d’influencer la réalisation de l’unité nationale », a déclaré J. Rajoub.

Les mouvements rivaux du Fatah et du Hamas sont en passe d’enterrer leur désaccord depuis 2007, depuis qu’une lutte sanglante pour le contrôle de la bande de Gaza a conduit le Hamas à expulser de l’enclave côtière l’Autorité palestinienne dominée par le Fatah. Après des pourparlers de réconciliation à Beyrouth et Istanbul fin septembre, les deux mouvements rivaux ont convenu d’organiser des élections législatives palestiniennes dans les six mois à venir.