Les shebabs font une incursion sanglante en Ethiopie : Et paient le prix fort en Somalie

De durs combats ont eu lieu dans la lointaine région Somali, au nord-est de l’Éthiopie, pendant plusieurs jours, entre les djihadistes somaliens et l’armée éthiopienne. Le porte-parole de l’État a déclaré samedi dans un communiqué qu’un groupe de djihadistes avait pénétré dans son territoire depuis la Somalie mardi dernier et qu’après trois jours de traque, il avait « été encerclé dans une sous-localité appelée Hulhul et complètement détruit ».

Il a évoqué plus d’une centaine de morts du côté de l’ennemi et treize véhicules saisis. L’incursion aurait visé à traverser la localité d’El-Kere, à plus de 100 kilomètres de la frontière avec la Somalie, selon la même source. Cette opération avait été précédée par l’attaque, jeudi dernier, de plusieurs bases des forces spéciales éthiopiennes sécurisant la frontière. Les autorités locales avaient alors estimé les forces jihadistes à plusieurs centaines de combattants et une vingtaine de véhicules.

Dimanche, le gouverneur de l’État Somali de l’Éthiopie a accueilli triomphalement ses forces spéciales. Les rares informations provenant de la zone de combats font état de victimes du côté des soldats éthiopiens, mais aucun bilan n’a été communiqué.

C’est la première fois que les shebabs pénètrent en Éthiopie. Leurs attaques hors du territoire somalien jusque-là visaient plutôt le Kenya.