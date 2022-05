Les shebabs refont parler d’eux : Une position de l’Atmis attaquée

Après une série d’attaques spectaculaires fin mars, les shebabs reviennent sur les devants de la scène somalienne. Selon plusieurs sources, les terroristes ont attaqué El Baraf avant l’aube, en faisant exploser des véhicules piégés contre le portail de l’entrée de la base, avant de lancer un assaut à pied avec leurs hommes pénétrant l’intérieur du bâtiment. Ce type de double attaque est largement utilisé par le groupe contre des sites placés sous haute sécurité.

Plusieurs témoins parlent de combats intenses et de victimes de part et d’autre, et des sources locales ainsi que la radiotélévision publique ont confirmé que deux lourdes explosions et des échanges de tirs à l’arme légère avaient été entendus pendant plus d’une heure.

Les shebabs ont ensuite diffusé des photos de soldats burundais morts et affirmé dans la journée avoir pris le contrôle de la base. Annonce confirmée par un témoin, cité par l’AFP. Mais des hélicoptères de la force africaine seraient intervenus en renfort pour repousser les assaillants.

Le gouvernement de la Somalie dans un communiqué condamne l’attaque et demande l’aide de la communauté internationale.

La localité d’El-Baraf est située à un carrefour stratégique entre le nord et le centre de la Somalie, dans la région de la Moyenne-Shabelle. Elle avait été reprise par les troupes déployées par l’Union africaine en 2016, après avoir été longtemps administrée par les shebabs. En fin d’année dernière, la force africaine comptait environ 70 sites à travers le pays. L’ONG International Crisis Group avait déjà pointé la vulnérabilité de certaines, construites loin des grandes villes et isolées, avec des soldats sortant rarement du site pour effectuer des patrouilles. ICG avait suggéré d’en démanteler certaines pour réassigner ces soldats à des opérations offensives destinées à traquer les shebabs.

Si le groupe djihadiste a aussitôt revendiqué cette attaque, les autorités somaliennes n’ont pas encore réagi officiellement…