Les stades désormais ouverts aux supporters : L’Etat d’urgence sanitaire prolongé jusqu’à fin mars

Le Conseil a ainsi approuvé le projet de décret n° 2-21-955 portant prorogation de la durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la prorogation du coronavirus (Covid-19).

Ce projet de décret accorde à l’autorité gouvernementale en charge de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport à l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les dispositions et les mesures prises soient adéquates avec l’évolution de la situation épidémiologique dans les différentes régions et provinces du Royaume, le projet de décret prévoit des dispositions permettant à l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur de prendre, à la lumière de la situation épidémiologique, toutes les mesures appropriées à l’échelle nationale.

Le gouvernement a donné aussi son accord pour le retour des spectateurs dans les stades de football. Suite à une réunion, tenue entre le chef du gouvernement et le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), il a été décidé de rouvrir les stades de football devant les supporters, indique le département du chef du gouvernement, dans un communiqué.

Ainsi, «le chef du gouvernement a demandé au président de la fédération de prendre les mesures nécessaires pour organiser ce retour du public aux stades», poursuit le communiqué.

Cette décision a été prise conformément aux dispositions juridiques relatives à l’état d’urgence sanitaires et suivant les recommandations du comité scientifique et technique tout en prenant en considération l’évolution positive de la situation épidémiologique dans le royaume, conclut la même source.