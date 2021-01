Les Talibans guerroient toujours en Afghanistan 

“Les combattants talibans ont lancé des attaques sur des postes de contrôle de la police afghane dans le district d’Imam Sahib (…) Malheureusement, neuf membre des forces de sécurité ont été tués”, a indiqué le gouverneur provincial, Abdul Sattar Mirzakwal. Un membre du conseil provincial, Khaluddin Hakimi, a évoqué un bilan de 10 morts du côté gouvernemental, avec quatre policiers et six soldats tués.

Les insurgés mènent régulièrement des attaques dans la province, située à la frontière avec le Tadjikistan, et tentent de s’emparer de la ville de Kunduz, qui est déjà tombée par deux fois entre leurs mains dans le passé. Depuis quelques mois, la capitale Kaboul et plusieurs provinces afghanes sont en proie à une recrudescence des violences, en dépit des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement en cours depuis septembre à Doha.