Les tractations démarrent pour la majorité gouvernementale : Le RNI veut ratisser large

Ces consultations vont concerner tous les partis qui ont obtenu des sièges au Parlement pour la formation d’une coalition en vue de constituer la prochaine équipe gouvernementale, a souligné R. Talbi Alami lors d’un point de presse, relevant que le programme gouvernemental est la base de ces négociations, qui doit être axé dans son ensemble sur le programme du parti et ceux des autres partis qui partagent avec lui les mêmes visions et idées.

Le RNI s’est dit prêt à œuvrer avec toutes les forces politiques, aussi bien au niveau local que national, pour former des coalitions solides et harmonieuses, signale un communiqué publié samedi par cette formation majoritaire. Précisant que le parti, après avoir pris connaissance des résultats définitifs des élections législatives, régionales et locales du 8 septembre, et qui lui ont permis de décrocher la première place, affirme sa disposition à collaborer, à l’échelle nationale et locale, avec toutes les forces politiques nationales « pour la formation de coalitions harmonieuses et solides capables de gérer la chose publique avec efficience, au service des citoyens ».

Le Roi Mohammed VI avait reçu vendredi au Palais Royal à Fès, Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), que le Souverain a nommé chef de gouvernement et a chargé de former le nouveau gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles et sur la base des résultats des élections législatives du 08 septembre 2021. A. Akhannouch avait indiqué à l’issue de sa nomination que son parti engagera des consultations avec les partis en accord avec lui, pour la formation d’une majorité cohérente, homogène et porteuse de programmes convergents. Il a exprimé le vœu de voir le gouvernement comprendre des membres en mesure de mettre en œuvre les grands chantiers et stratégies du Roi, ainsi que les programmes gouvernementaux.