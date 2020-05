Les travailleurs de l’informel non indemnisés  ont désormais un espace dédié à leurs réclamations 

En dépit des efforts annoncés du gouvernement pour soutenir les couches les plus défavorisée du Pays en cette période de confinement, un nombre important de chefs de familles dont les déclarations n’ont, à ce jour, pas encore reçu les notifications de ces aides remonte à la surface et risque de briser cet élan national de solidarité.

Partant de là, et afin de centraliser les réclamations et pouvoir les traiter de façon diligente, le CVE porte à la connaissance de ces chefs de familles qu’à partir de jeudi 21 mai, il est possible de déposer ces réclamations sur le site : www.tadamoncovid.ma. L’introduction de la Carte Nationale d’Identité (CNIE) et du numéro de téléphone portable du chef de famille au niveau de la page d’accueil, permettra d’accéder au sort réservé à la déclaration et de déposer une réclamation en guise de recours le cas échéant. Il est à rappeler que le numéro de téléphone doit être celui utilisé lors de la déclaration initiale.

Dès traitement de ces réclamations par les services compétents, un message SMS sera envoyé au chef de famille pour l’informer de la suite réservée à sa réclamation. Pour les réclamations ayant reçu une suite favorable, la procédure de retrait de l’aide sera identique à celle actuellement en vigueur.