Les tribunaux reprennent du service : Avec le maintien du pass vaccinal

L’Association des Barreaux du Maroc a tenu une réunion exceptionnelle, mardi, à Rabat avec le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et le président du ministère public.

Le communiqué sanctionnant ladite réunion rappelle que l’Association des Barreaux du Maroc a salué la solidarité dont ont fait preuve les avocates et avocats lors de cette étape, avant d’insister sur les positions déjà exprimées en ce qui concerne le pass vaccinal et sa volonté de défendre ses positions à travers l’ensemble des moyens légaux garantis par la législation marocaine.

Sans pour autant donner plus de détails sur le « compromis » dégagé entre avocats et autorités judiciaires, l’Association a annoncé son attachement au principe de l’indépendance du métier d’avocat, notant que « les institutions professionnelles sont compétentes à gérer les affaires des avocats, notamment de garantir et de sécuriser l’accès aux tribunaux« .

Il faut croire que le modus operandi avalisé à Casablanca le 22 décembre entre Barreau et autorités judiciaires, a fait des émules. Ainsi, une commission tripartite veillera au contrôle des pass vaccinaux des avocats au niveau des tribunaux du Royaume à savoir le contrôle de l’accès des avocats aux tribunaux.

Il convient de rappeler que la dernière circulaire du ministère de la Justice, de la présidence du ministère public et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), du 10 décembre, annonçant l’imposition du pass vaccinal au niveau des tribunaux à partir du 20 décembre a suscité l’ire des avocats qui ont mené une grève, paralysant le travail dans les tribunaux.