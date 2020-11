Les troupes turques se replient du nord syrien en proie au chaos

Ce point d’observation turc fait partie de quatre points principaux érigés dans la province d’Alep et qui étaient tous encerclés par l’armée syrienne régulière, signale la chaine de télévision libanaise Al Mayadeen.

Depuis quelques jours, les forces turques avaient évacué deux autres positions, celle du mont Andane et celle située entre les deux localités Qabtane al-Jabal et cheikh Akil dans la province nord d’Alep. Une soixantaine de véhicules avaient déménagé cette dernière vers le nord de la province d’Idleb.

Dans la province d’Alep, il ne reste à la Turquie qu’une seule position de taille, celle située entre Al-Hadba al-Khadra et al-Eiss, à côté de quelques petites positions secondaires.

Le mois dernier, Ankara avait aussi démantelé un point d’observation à Morek dans la province nord de Hama, au centre de la Syrie. Les forces turques l’ont emménagé vers la localité stratégique de Cocfine, perchée sur le mont Jabal Zawiyat lequel surplombe d’importantes superficies de la province d’Idleb.Dans la foulée de la guerre en Syrie, la Turquie a occupé, de concert avec les milices syriennes qu’elle soutient, plusieurs zones dans la province nord et ouest d’Alep, ainsi que dans les provinces d’Idleb, de Raqqa et de Hassaké. Soit une superficie de près de 9.000 Km2.

Ces retraits s’inscrivent dans le cadre de l’accord conclu entre la Turquie et la Russie , indique al-Mayadeen Tv. Comme ils se déroulent alors que la situation est encore chaotique dans la région. En effet, une voiture piégée a explosé mardi dans la ville al-Bab, située au nord de la Syrie, à 38 km de la ville d’Alep. Occupée par les milices pro turques de l’Armée nationale syrienne, cette ville est le théâtre ces derniers temps de nombreux actes d’insécurité et d’explosions intermittentes.

Selon les médias de l’opposition armée syrienne, l’explosion de ce mardi qui a été perpétrée sur la jonction Qabassine a causé d’importantes pertes humaines et matérielles. Le site d’information Baladi-news précise qu’il y a eu deux tués, un officier de la police et un autre homme qui n’a pas été identifié et 20 blessés.

L’observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), instance médiatique de l‘opposition syrienne pro occidentale a pour sa part indiqué que le lundi 23 novembre, des miliciens de la milice Brigade Hamza se sont déployés dans la ville, après l’enlèvement de leur chef par des éléments inconnus. L’OSDH a ajouté que depuis quelques jours, des inconnus ont enlevé un trafiquant d’armes.

Le 11 novembre, une voiture piégée a explosé provoquant un important incendie sans faire de victimes. Le 7 novembre, des membres de la police et des forces de sécurité ont été tués dans la ville, également dans l’explosion d’une voiture piégée. L’attentat a été revendiqué par Daech. Baladi-News indique que depuis que cette milice wahhabite a été délogée de cette ville, 5.000 mines terrestres qu’il avait plantées entre les quartiers et les terres agricoles y ont été démantelées.

Les autres villes du nord de la Syrie vivent aussi dans l’insécurité. Ainsi, dimanche 22 novembre, un entraîneur dans les camps de la milice pro turque Ahrar al-Charkiyat dans la ville al-Raii, et ses trois enfants ont été blessés dans l’explosion d’une bombe jetée par des éléments inconnus à Afrine, ville située au nord-ouest de la Syrie, non loin de la frontière avec la Turquie.