Les USA en feu et D. Trump rejette la responsabilité sur les «Antifa» classée «terroriste» 

En ce 31 mai, Donald Trump a annoncé sur Twitter que les Etats-Unis s’apprêtaient à sévir contre la mouvance d’extrême gauche antifa, que le chef d’Etat accuse d’être derrière les violences qui se succèdent depuis plusieurs nuits dans le pays. «Les Etats-Unis d’Amérique vont classer Antifa comme organisation terroriste», a ainsi laconiquement écrit le président sur Twitter.

Les émeutes se succèdent après le décès, le 25 mai à Minneapolis, de George Floyd, Afro-Américain de 46 ans, après qu’un policier blanc, Derek Chauvin, lui a longuement écrasé le cou avec son genou.

Alors que les interprétations divergent sur l’origine de ces violences, D. Trump reste convaincu que «ce sont les antifa et la gauche radicale. N’accusez personne d’autre !», lançait-il sur son compte Twitter (qui du coup, n’a bénéficié d’aucune remise en cause de la part de la plate-forme de discussion sur-utilsée par l’hôte de la Maison Blanche).

Dans un communiqué de presse cité par l’AFP, le ministre de la Justice William Barr a pour sa part annoncé que «la violence organisée et menée par Antifa et d’autres groupes similaires […] est du terrorisme intérieur et sera traitée comme tel.»

En juillet 2019 déjà, D ; Trump avait expliqué envisager de «classer Antifa [comme] une organisation terroriste majeure», jugeant que «cela faciliterait le travail des policiers». Les tristes événements qui secouent les USA lui servent d’alibi. Evoquant la situation explosive que traversent les Etats-Unis ces derniers jours, D. Trump avait affirmé le 29 mai après un entretien avec les proches de la victime que «la famille de George a droit à la justice.» Ajoutant que «les habitants du Minnesota ont droit à la sécurité.»

Au moins 25 grandes villes, parmi lesquelles Los Angeles, Atlanta, Miami et Chicago, ont instauré un couvre-feu. 17 Etats ont mobilisé la Garde nationale pour venir en soutien des forces de police locales et pour faire du maintien de l’ordre: Californie, Colorado, Georgie, Indiana, Kentucky, Minnesota, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin et le District of Columbia.D’autres devraient suivre dont l’Arizona, le Texas et le Nouveau-Mexique.

Par ailleurs, des couvre-feux ont été imposés dans plusieurs grandes villes comme Atlanta (Géorgie), Los Angeles (Californie), Philadelphie (Pennsylvanie), Denver (Colorado), Cincinnati (Ohio), Portland (Oregon) ou Louisville (Kentucky). Des manifestations ont aussi gagné Seattle (Etat de Washington), Salt Lake City (Utah), Dallas (Texas), Chicago (Illinois) ou Cleveland (Ohio). Des scènes d’émeutes ont de nouveau éclaté entre le 30 et le 31 mai, comme en témoignent d’impressionnantes images diffusées par les agences de presse et les utilisateurs des réseaux sociaux.

A Minneapolis, d’où a surgi l’actuelle flambée de violences, la Garde nationale du Minnesota a publié des images du déploiement de ses forces armées, après l’annonce de la mobilisation de quelque 13 000 soldats pour faire face à la situation dans la ville.

Des rassemblements importants se sont également déroulés à Seattle, où en pleine journée du 30 mai des axes routiers majeurs ont fait l’objet de manifestations spontanées.

A New York, plus de 200 personnes ont été arrêtées après des échauffourées qui ont fait plusieurs blessés au sein des forces de l’ordre, selon l’AFP. Un cocktail Molotov a été lancé à l’intérieur d’une voiture de police occupée par des passagers. «C’est un miracle qu’aucun policier n’ait été tué», a déclaré le chef de la police new-yorkaise, Dermot Shea. La tension a notamment monté d’un cran dans le quartier de Brooklyn où, à en croire des vidéos amateurs, un véhicule de police a donné un coup d’accélérateur pour disperser un mur de manifestants qui lui faisait face. Une scène également relevée par la presse. Selon une source policière citée par la chaîne CBS News, le conducteur du véhicule de police n’aurait pas «foncé» sur les manifestants, mais tenté «d’avancer et de s’échapper» d’une foule jetant des projectiles.

A Los Angeles, selon l’AFP, cinq policiers ont été blessés et plusieurs centaines de personnes arrêtées quand une manifestation pacifique a dégénéré. Là aussi, des commerces ont été incendiés et des pillages recensés, principalement dans les magasins de luxe de Beverly Hills. CBS LA a informé dans la nuit du 30 au 31 mai que «les pompiers luttent contre un grand incendie dans un immeuble situé à Melrose et Fairfax».

A Washington DC, des rassemblements spontanés ont eu lieu ces dernières 24 heures, mais aussi des actes de saccage : des vitrines d’établissements variés y ont été vandalisées, comme le montrent des images diffusées sur Twitter.