Les USA sous représentés en Russie 

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré, vendredi, que la Russie était très probablement derrière la vaste cyberattaque qui a frappé les États-Unis ainsi que des objectifs situés dans d’autres pays. «C’était une entreprise très importante, et je crois que nous pouvons maintenant dire assez clairement que ce sont les Russes qui se sont engagés dans cette activité», a dit M. Pompeo lors de l’émission du commentateur politique Mark Levin, «The Mark Levin Show». Supputations qui s’inscrivent en faux par rapport aux déclarations du Président Donald Trump.

Parallèlement à cela, on signale que les États-Unis ne disposeront plus que d’une seule représentation diplomatique à Moscou, après la fermeture du consulat de Vladivostok et le gel des activités de celui d’Ekaterinbourg dans l’Oural. Cette décision est lourde de conséquences pour les Russes qui souhaitent obtenir un visa pour les États-Unis, puisqu’ils ne pourront obtenir leur sésame qu’à Moscou, alors que le pays s’étend toutefois sur neuf fuseaux horaires.

A Moscou, on s’interroge sur le timing et la nature de cet acte qu’on ne peut pas qualifier d’amical. En effet, dans un mois, le département d’État américain passera sous l’administration Biden et aucun spécialiste russe de politique étrangère ne peut croire que cette décision a été prise en concertation avec l’équipe de transition.

Une autre explication de cette fermeture inattendue réside dans un simple calcul de rentabilité. Depuis 2017, le nombre de représentants diplomatiques américains a été plafonné et il est possible aussi que le maintien de ces deux consulats ne soit pas suffisamment rentable, Washington préférant se concentrer sur Moscou.