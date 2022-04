Les USA tiennent un conseil de guerre à Ramstein : Garantir la suprématie occidentale face à la Russie

L’événement devant se dérouler dans la base de l’US Air Force en Allemagne sera présidé par le ministre américain de la Défense a tout pour rappeler un conseil de guerre « otanien ».

D’après le général Mark Milley, chef d’état-major de l’armée US, l’un des principaux objectifs des discussions est de synchroniser et de coordonner une aide sécuritaire croissante à l’Ukraine comprenant des armes lourdes ainsi que des drones armés et des munitions. En évoquant le dossier de la guerre en Ukraine pour laquelle il s’est déplacé en Allemagne, L Austin a assuré que les Ukrainiens « peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien ».

Face aux médias réunis dans le sud-est de la Pologne, le chef de la diplomatie US a assuré, après sa visite en Ukraine avec le secrétaire à la Défense pendant le week-end, que leur rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait duré trois heures. A. Blinken a expliqué à V. Zelensky que les Etats-Unis avaient l’intention d’affecter plus de 713 millions de dollars au financement militaire étranger pour l’Ukraine et 15 autres pays partenaires, selon un communiqué de presse du département d’Etat US. Il a également indiqué que le département d’Etat avait notifié le Congrès d’une vente à l’Ukraine de munitions non standard pour une valeur de 165 millions de dollars.

C’était la première visite de responsables du gouvernement américain à Kiev depuis que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine. «Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine», a déclaré L.Austin dans l’est de la Pologne, au retour d’une visite à Kiev. «Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes pour être franc, et nous ne voudrions pas qu’elle puisse rapidement reconstituer ces capacités», a-t-il poursuivi face à des journalistes.

A. Blinken a également annoncé la nomination dans les prochains jour d’un nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine, à savoir Bridget Brink, actuel ambassadeur en Slovaquie. Le poste en Ukraine était occupé depuis 2019 par des chargés d’affaires. Les Etats-Unis se montrent toutefois beaucoup plus prudents que plusieurs pays européens qui ont déjà rouvert leurs ambassades à Kiev. La venue à Kiev des deux hauts responsables américains était la première depuis le début du conflit le 24 février et suivait celles de plusieurs dirigeants européens ces dernières semaines.

De son côté, Moscou a envoyé à Washington une note demandant de cesser de fournir des armes à Kiev, selon Anatoly Antonov, ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, qui s’exprimait lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision Rossia-24. «800 millions de dollars – c’est […] pour ce [montant] que des armes seront livrées à Kiev par Washington. C’est un chiffre énorme, cela ne contribue pas à la recherche d’une solution diplomatique, ni au règlement de la situation. Quant à savoir si nous avons remis la note – oui, nous avons souligné le côté inadmissible d’une situation où les Etats-Unis bourrent l’Ukraine d’armes, nous avons exigé de mettre fin à cette pratique», a-t-il déclaré.

Le diplomate a souligné que les Etats-Unis «tentaient d’augmenter davantage la mise et d’aggraver la situation». «La tâche est d’empêcher – comme le disent ouvertement les sénateurs [américains] – que la Russie tienne fermement debout, que les intérêts russes soient respectés dans le monde, que la voix russe soit entendue», a-t-il expliqué.