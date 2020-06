Les USA, une fabrique de l’exclusion qui cale… 

D. Trump qui a déjà déclaré vouloir classer le mouvement « antifa » dans le registre des organisations terroristes tout en tançant les manifestants excédés par les dérives sécuritaires du système US, joue donc à quitte ou double. Une partie des plus risquées dans un pays extrêmement polarisé.

Si une partie de l’électorat US se mobilise pour D. Trump par réflexe légaliste, le radicalisme des deux clans républicains et démocrates désormais irréductibles aliénant les modérés au profit de l’un ou de l’autre, rien n’est encore définitivement plié. En un peu plus de 130 jours des présidentielles, tout pourra basculer au profit d’une alternance… Ou non.

En attendant, la question de la réforme de la police locale demeure le grand chantier à mettre en œuvre pour sortir le pays du tout sécuritaire. Les contacts entre populations et police locale ont effectivement changé en quelques décennies, et les défenseurs des droits de l’Homme, libertariens ou non, dénoncent depuis des décennies la militarisation croissante des forces de l’ordre autant que leur « racisme systémique ».

Selon le Congressional Digest, entre 2009 et 2014 l’État fédéral a versé 18 milliards de dollars de fonds et de ressources pour soutenir des programmes fournissant l’équipement et de l’armement tactique aux forces de l’ordre des États et des localités. Au changement d’équipement correspond aussi un changement dans les mentalités : la police locale est armée, entraînée et conditionnée comme une armée, et ne se sent plus tenue de rendre des comptes à la population qu’elle doit protéger et servir.

Pour Radley Balko, auteur de Rise of the Warrior Cop : The Militarization of America’s Police Forces (2013), la militarisation de la police locale américaine a pour origine le programme de « guerre contre les drogues » dont les origines remontent aux années 1960. Pour combattre la toxicomanie et éradiquer toutes les drogues, l’État fédéral a créé une immense et très coûteuse armée de fonctionnaires, militaires et policiers qui a ensuite servi de modèle au reste de l’appareil policier.

Le sénateur démocrate Brian Schatz a annoncé publiquement dimanche qu’il allait poser un amendement pour revenir sur le programme qui autorise le transfert de matériel militaire aux polices locales, ce qui pourrait correspondre à un début de prise de conscience du problème.

Mais au-delà de cette question sécuritaire, éminemment technique plus que politique, il faut dire que les dérives sécuritaires qui se réalisent au grand dam des communautés autres que Wasp (blancs de blancs), contribuent à éroder le tissu social base sur un melting pot des plus inégalitaires. Il ne faudrait pas des lors minorer le fait que le meurtre de George Floyd ait servi de véritable catalyseur à une grogne sociale profonde alimentée, depuis que la pandémie du Covid-19 a atteint les USA, par un chômage endémique. Plus de 30 millions de travailleurs, tous secteurs confondus, ont été licenciés et peinent à voir venir… Leur frustration a pris de l’ampleur au regard des dégâts causés par le coronavirus en l’absence d’une couverture sanitaire digne de la puissance US dont se targue le Président D. Trump. L’aigle américain choit de haut. Un coup dur pour l’empire qui a assis son aura sur un soft power désormais en mal de régénérescence. Voilà la première leçon à tirer dès à présent de l’aprés-Covid-19.