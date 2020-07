Les USA veulent empêcher l’Iran de livrer des hydrocarbures au Liban

« Cela sera inacceptable pour eux de le faire. Il s’agit d’un produit sanctionné et nous nous assurerons que l’Iran ne pourra pas envoyer de pétrole ou que cela ne soit, y compris au Hezbollah », a jusitifé M. Pompeo, dont les alliés comme la Turquie ne sont pas interdits d’acheter du pétrole iranien.

Cette nouvelle menace US intervient au lendemain du discours tenu par le leader du Hezbollah qui a affirmé que l’Iran a proposé au gouvernement libanais de lui vendre du carburant en livres libanaises, dans le but d’alléger la crise économique dont souffre le pays en raison des politiques cumulées et des sanctions US.

Les Etats-Unis soutiendront le Liban tant que ce dernier n’est pas un proxy de l’Iran, a en outre prétendu M. Pompeo, a rapporté le site Libnanews. S’exprimant au cours d’une conférence de presse télévisée mercredi, il a également appelé à la mise en place des réformes attendues par la communauté internationale, alors que Beyrouth a entamé depuis avril des négociations avec le Fonds Monétaire International en vue d’obtenir une aide économique de 10 milliards de dollars.

Selon le chef de la diplomatie US, « le soutien au Liban se poursuivra si ce dernier entame les réformes et le Hezbollah ne s’accapare pas du pouvoir ».

Le secrétaire général du Hezbollah a assuré, la veille mardi, que la politique US d’étouffement et de pression contre le Liban n’aboutira pas, assurant qu’elle renforcera le Hezbollah et ses partisans et affaiblira les alliés des USA.