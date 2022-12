Lesieur Cristal : Un CA consistant à fin septembre

Dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, Lesieur Cristal fait état également d’un CA consolidé de plus de 1,64 Mrd DH au T3-2022, en progression de 28% par rapport au T3-2021. “Cette performance reflète à la fois, la hausse des prix de l’huile de table et du savon en réponse à l’évolution des prix des matières premières par rapport à 2021, et la bonne dynamique commerciale qu’ont connue les différentes activités du Groupe au Maroc et à l’international”, explique la même source. Durant le même trimestre, Lesieur Cristal indique avoir poursuivi aussi le développement de ses filiales en Afrique, et accéléré le déploiement de sa stratégie de transformation et de réorganisation. Par ailleurs, le communiqué fait savoir qu’au 30 septembre, Lesieur Cristal affiche une trésorerie positive de 1 Mrd DH. Les investissements ont baissé, quant à eux, de 60% (à 50 MDH), comparativement à fin septembre 2021, marquée par les opérations initiées par Lesieur Cristal dans le cadre de son développement en Afrique.