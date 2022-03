L’Espagne appuie l’offre d’autonomie de Rabat : Paris et Bruxelles saluent la position de Madrid

« L’Union européenne se félicite de l’évolution positive des relations bilatérales entre ses Etats membres et le Maroc, qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partenariat euro-marocain dans son ensemble », a assuré aujourd’hui la porte-parole des Affaires étrangères de l’exécutif communautaire, Nabila Massrali lorsqu’elle fut interrogée sur le changement de position du gouvernement espagnol sur cette question.

Si Bruxelles salue ce changement de position sur le Sahara, elle a également souligné le soutien aux « efforts du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres pour parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable ». Elle a rappelé la déclaration commune du 27 juin 2019 à l’issue de la 14e réunion du Conseil d’association entre Rabat et les Vingt-Sept qui reprend ces mêmes termes sur l’avenir du Sahara marocain et au nom de l’UE tout en « saluant les efforts crédibles déployés par le Maroc et « elle encourage toutes les parties poursuivre cet engagement dans un esprit de réalisme et de compromis ».

La porte-parole soutient qu’ « il est important de préserver la stabilité de la région ». Pour l’Union européenne, l’objectif est de trouver un juste milieu et de promouvoir une solution de consensus, réaliste et durable.

Ainsi, elle considère que l’initiative marocaine d’autonomie comme étant une solution crédible, réaliste et également la plus viable pour résoudre de façon permanente ce conflit régional autour du Sahara.

A noter que la position européenne s’aligne sur celle de l’ONU qui privilégie le pragmatisme, le réalisme, la durabilité et l’esprit de compromis, ce qui se reflète dans la proposition marocaine de 2007, considérée jusqu’à aujourd’hui par la communauté internationale comme la seule solution politique conforme au droit international, qui a le potentiel de fermer le débat autour de ce conflit inventé par l’Algérie, et qui permet de garantir les droits de tous.

Pour rappel, l’Espagne et le Maroc sont entrés dans une crise diplomatique majeure après l’accueil en Espagne du leader des séparatistes sahraouies à la demande de l’Algérie dans le secret et le dos du Maroc alors que ce dernier est poursuivi par la justice espagnole pour « crimes de guerre », et des accusations de « génocide ».

Vendredi, l’Espagne qui avait promis être un allié du Maroc à tous les niveaux, a concrétisé ces paroles par des actes en estimant que l’initiative marocaine est la base du règlement du conflit autour du Sahara. « L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend », a écrit le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez dans un message au Roi Mohammed VI dans lequel il indique reconnaitre « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ».