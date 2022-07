L’Espagne muscle sa défense : Dans le sillage de l’OTAN

L’initiative a mis l’accent sur «la promotion du développement d’une défense commune dans le cadre de l’Union européenne en complémentarité avec l’OTAN, l’accélération de la modernisation des capacités des forces armées et l’amélioration des conditions du personnel militaire».

Quelques heures avant l’adoption de la proposition du PP à la Chambre basse du Parlement, Pedro Sanchez a déclaré que son gouvernement «s’est engagé à augmenter le budget de la défense à environ 2% du PIB d’ici 2029». Actuellement, les dépenses de défense ne représentent que 1,2% du PIB.

PSOE, PP et Ciudadanos ont avalisé la proposition du PP alors que Unidas-Podemos, coalition de gauche relevant de la majorité actuelle, l’a rejetée alors que Vox s’est abstenu. Pour rappel, la formation d’extrême droite avait déjà réclamé , en août 2020, aux députés de consacrer 2% du PIB de l’Espagne à l’armée espagnole. «L’Espagne maintiendra, ainsi, sa supériorité militaire en Méditerranée occidental» et cela lui permettra d’«assurer sa souveraineté sur les villes autonomes de Ceuta et Melilla, et sur l’archipel des Canaries», justifiaient alors les fidèles de Santiago Abascal. Vox a d’ailleurs, accusé les deux grandes formations en Espagne, PP et PSOE, de «mentir» aux habitants des Présides occupés quant à l’extension du parapluie de l’OTAN en vue de les englober.