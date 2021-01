L’état d’urgence sanitaire maintenu jusqu’au 10 février

L’Exécutif a adopté le projet de décret 2.20.960, présenté par le ministre de l’Intérieur, portant prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation de la Covid-19, a indiqué, Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, et porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En décembre dernier, le gouvernement avait décidé une prorogation, qui allait prendre fin le 10 janvier 2021. L’exécutif avait relevé que compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les dispositions et les mesures prises soient adéquates avec l’évolution de la situation épidémiologique, les autorités gouvernementales devaient continuer de veiller à leur application à l’échelle nationale.

Les walis des régions, gouverneurs des préfectures et des provinces prennent les mesures exécutives pour maintenir l’ordre public sanitaire au niveau des préfectures, des provinces et des communes.

Les vaccins indisponibles

En attendant un retour à la normale subséquent à l’évolution de la pandémie, les autorités sanitaires marocaines n’ont pas encore reçu de doses vaccinales pour le lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé, a déclaré mercredi que bien que le marché soit passé avec le Chinois Sinopharm et le Britannique AstraZeneca, les lots ne sont pas encore parvenus au Maroc. Pourtant, depuis novembre 2020, le ministère de la Santé indiquait que cette acquisition se ferait avant fin 2020. C’était sans compter avec la course mondiale à l’acquisition des vaccins.

Invité de l’émission Confidences de presse sur 2M, le ministre a affirmé que «pour l’heure, le Maroc n’a pas encore acquis de lots, bien que nous soyons dans la dernière ligne droit de cet achat (…) avec des quantités qui nous permettrons d’immuniser plus de 80% de la population concernée en priorité».

La veille de cet entretien, K. Ait Taleb avait octroyé une autorisation temporaire d’utilisation d’urgence au vaccin d’AstraZeneca, développé en collaboration avec l’Université d’Oxford. Le feu vert a ainsi été donné pour l’utilisation du Serum Institute Of India Pvt Ltd, sous licence d’AstraZeneca. Dans son article 2, la circulaire du ministre signale que la composition du vaccin appelé COVISHIELD le rend «indiqué pour l’immunisation active des personnes âgées de plus de 18 ans pour la prévention de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)».