L’état d’urgence sanitaire n’est pas levé !

« Il faut par contre respecter pleinement les mesures préventives adoptées étant donné que le risque de propagation du virus est toujours présent », a insisté le ministre qui s’exprimait devant la chambre des Conseillers lors de la séance des questions orales consacrée au bilan des mesures et dispositions prises par le Royaume pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (covid-19).

Livrant des chiffres, Laftit a précisé que des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre de 91.623 personnes qui ont violé les mesures de confinement, outre d’autres actes condamnables, tels la violence contre les autorités (181 personnes pour 179 cas). Quelque 4000 contrevenants se trouvent actuellement en état de détention préventive, a-t-il précisé.

A Laftit, a aussi fait savoir que les mesures relevant de l’approche solidaire pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus ont permis jusqu’au 31 mai 2020, à plus 3.5 millions de personnes de bénéficier d’aides alimentaires dans toutes les provinces et préfectures du Royaume, avec une enveloppe budgétaire de près d’un milliard de dirhams.

Le ministre qui intervenait lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers sur le bilan des mesures mises en place par le Royaume pour lutter contre la propagation de la Covid-19, a affirmé que conformément aux mesures relevant de l’approche solidaire, les autorités locales ont distribué des aides alimentaires dans toutes les provinces et préfectures du Royaume, avec une enveloppe budgétaire près d’un milliard de dirhams, notant que jusqu’au 3 mai 2020, plus 3.5 millions de personnes ont pu en bénéficier.

A cet égard, il a salué l’esprit de solidarité dont les citoyens marocains ont fait preuve, notamment les bienfaiteurs et les associations de la société civile, relevant que les autorités, en collaboration avec les services concernés, ont hébergé 10.490 personnes sans abri ou sans domicile fixe.

Passant en revue le travail mené pour le suivi de l’opération de distribution des aides alimentaires de la part de la Fondation Mohammed VI pour la Solidarité et de soutien provisoire des ménages bénéficiaires du Régime d’assistance médicale (RAMED) et opérant dans le secteur informel impactés par l’état d’urgence sanitaire, Laftit a mis en avant le suivi du retrait de ces aides financières et de la disponibilité de la liquidité financière dans toutes les agences et points de retrait.

Le ministre a, par ailleurs, fait état de la mobilisation de 570 unités hôtelières et centres d’hébergement de la part des autorités locales, avec une capacité d’accueil de près de 32.000 lits au profit des cadres de la santé, des cadres et auxiliaires de l’État intervenant dans la gestion de la crise de la Covid-19, ainsi qu’au profit de quelques patients et personnes-contact.