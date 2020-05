L’Etat lâche du lest au niveau des déplacements de fonctionnaires et salariés

Les autorisations exceptionnelles strictement réservées au corps médical et aux forces de l’ordre pour la circulation inter-provinces du Royaume ne sont plus indispensables. Un document attribué au ministre de l’Intérieur et destiné aux walis des régions et gouverneurs des préfectures autorise les « déplacements inter-provinces à caractère administratif ou professionnel« , pour les personnels des administrations, des établissements publics et des sociétés privées, moyennant la présentation d’un ordre de mission dûment signés par leurs employeurs.Ces ordres de mission dispensent ainsi le personnel des administrations et entreprises de « tout autre document au niveau des barrages de contrôle ».