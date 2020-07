L’Etat prend des risques en déconfinant davantage

Désormais, le Maroc affiche au compteur 17 236 cas infectés depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Ainsi, 91% de ces nouvelles infections ont été identifiées dans le cadre du suivi des cas contacts, rappelle-t-elle. En soulignant que 301 nouvelles guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant le total à 14 921 guérisons, avec un taux de rémission de près de 86,6%.

Entre samedi et dimanche, quatre décès sont à déplorer. Le nombre total de morts à cause de la Covid-19 s’élève à 273 alors que le taux de létalité atteint 1,6%. Le Maroc compte désormais 2 042 cas actifs sous traitement, dont 31 dans un état grave ou critique. Ces cas se répartissent sur Casablanca-Settat (11), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7), Marrakech-Safi (7), Fès-Meknès (3), Rabat-Salé-Kénitra (2) et Beni Mellal-Khénifra (1).

La répartition géographique des nouveaux cas place la région de Casablanca-Settat en tête, avec 76 infections identifiées (68 à Casablanca, 4 à Berrechid, 3 à Mohammedia et 1 à Nouacer), suivie de Fès-Meknès avec 62 nouveaux cas (48 à Fès, 10 à Moulay Yacoub, 3 à Taounate et 1 à Meknès) Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 49 infections (39 à Tanger, 5 à Larache, 3 à Tétouan 2 à M’diq), Marrakech-Safi avec 18 nouveaux cas (11 à Marrakech 7 à Safi), Dakhla-Oued Ed Dahab avec 6 nouveaux cas (tous à Dakhla), l’Oriental, avec 5 cas (2 à Oujda, 1 à Jerada, Driouch et Guercif), Rabat-Salé-Kénitra, avec 4 infections (2 à Sidi Kacem, 1 à Kénitra et 1 à Sidi Slimane), Guelmim-Oued Nous avec 3 cas (2 à Guelmim et 1 à Tan Tan), Laâyoune-Es Sakia El Hamra a avec 2 cas à Laâyoune, Drâa-Tafilalet avec 1 cas a Midelt, et Souss-Massa, avec 1 cas à Inezgane. Seules les régions de Dakhla-Oued Ed Dahab et Beni Mellal-Khénifra ont été exemptes de ce décompte avec zéro cas au cours de ces 24 heures.

Sur tout le Maroc, 13 323 personnes ayant été en contact avec des patients atteints de covid-19 sont encore sous surveillance médicale.

Dr. H. Ezzine a réitéré, enfin, l’importance de continuer à respecter les mesures sanitaires pour prévenir de la propagation de la pandémie, notamment en portant correctement les masques et en veillant à se la vers les mains régulièrement.

Un déconfinement plus

En dépit de l’évolution de la pandémie, le gouvernement vient d’annoncer une nouvelle étape d’allègement du déconfinement des dimanche 19 juillet à minuit.

– Les hôtels peuvent utiliser 100% de leurs capacités d’hébergement sans toujours dépasser 50% pour leurs espaces communs (restaurants, piscines, salles de sport…) ;

– Les transports en communs peuvent aller jusqu’à 75% de leur capacité ;

– Les rencontres et évènements sportifs sont permis sans spectateurs ;

– Les rassemblements et activités pour moins de 20 personnes sont désormais permises ;

– Les centres culturels, bibliothèques, musées et sites historiques peuvent ouvrir sans dépasser 50% des capacités.

En revanche, certaines activités restent interdites à l’instar des festivités, fêtes de mariage, funérailles, cinéma, piscines publiques.

Les autorités sanitaires rappellent que les gestes barrières doivent être suivis scrupuleusement afin de limiter la propagation du virus. Tout foyer de propagation pourra entraîner un reconfinement strict de la zone.