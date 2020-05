L’état sanitaire oblige El-Othmani à reporter le déconfinement de trois semaines de plus ! 

Alors qu’il vient tout juste d’annoncer le prolongement du confinement sanitaire dans le pays jusqu’au 10 juin prochain, le chef du gouvernement a expliqué les grands axes de la stratégie nationale pour le déconfinement, une période qui sera, selon lui, beaucoup plus difficile que le confinement lui-même.

Si le confinement de la population a été prolongé de trois semaines au Maroc alors qu’il devait prendre fin le 20 mai, c’est à cause de la présence de certains indicateurs défavorables à une sortie précipitée, notamment à cause du taux de reproduction du virus qui atteint les 0,9 proche de la limite fixée à 1, mais également en raison de la multiplication du phénomène des foyers de contamination dont plus de la moitié se fait en milieu familial et ce, malgré le confinement sanitaire imposé.

Si le Maroc maîtrise la situation épidémiologique, laquelle n’était pas catastrophique, assure le chef de l’Exécutif, il y a toutefois des indicateurs inquiétants. Actuellement, 50 personnes porteuses du virus sont dans un état critique et moins de 20 personnes sont sous respirateurs artificiels, a-t-il rappelé. Voilà pourquoi le déconfinement a été reporté, lui qui est tributaire de 4 impératifs.

Première condition énoncée par le chef du gouvernement, la capacité du système de santé, qui se doit d’avoir une capacité d’accueil qualifiée, pouvant supporter une « possible hausse des cas » qui reviendrait à un allègement du confinement. Le système devrait non seulement avoir une capacité d’accueil élevée pour les malades du coronavirus mais cela ne devrait pas empiéter sur les autres malades.

Seconde obligation, l’aptitude à tester la population présentant des signes du covid-19 rapidement, et que les cas suspects puissent avoir leurs résultats dans les 24 heures. « Nous devons avoir la possibilité de suivre leur entourage afin que le suivi puisse être efficace », a déclaré le chef du gouvernement qui a ajouté que son équipe a pour objectif d’augmenter le nombre de tests quotidiens à 10.000 tests voire plus (actuellement à plus de 8.000 tests par jour), rappelant qu’au début de l’épidémie, seulement 1.000 tests par jour étaient effectués par deux laboratoires.

Le troisième impératif concerne la pleine capacité d’opérer un suivi des cas porteurs du coronavirus, S.E. El Othmani faisant référence à l’application mobile développée par les ministères de la Santé et de l’Intérieur.

La quatrième et dernier impératif concerne la capacité du Maroc a se doter d’un stock suffisant en matériel et produits destinés à la prévention et à la lutte contre le virus, dans l’idée de pouvoir faire face à tous les scénarios. S.E. El Othmani a indiqué à titre d’exemple qu’il faudrait que le Maroc puisse avoir à disposition un stock de 150 millions de bavettes.

Le chef du gouvernement a par ailleurs rappelé que le déconfinement devrait se faire progressivement et par étapes, avec des mesures spécifiques qui accompagneront chacune de ces phases. Ces étapes et mesures prendront en considération les spécificités épidémiologiques de chacune des régions.

Le plan de déconfinement se fera avec flexibilité et intégrera la possibilité de rétractation, a mis en garde le chef du gouvernement qui a indiqué que les régions seront surveillées constamment et n’a pas exclu la possibilité de retour vers le confinement et des mesures strictes dans le cas où de nouvelles infection et de nouveaux foyers sont enregistrés.

Le patron de l’Exécutif a également parlé de « discrimination positive » en faisant référence aux personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques qui devraient avoir des programmes spécifiques lors de cette période de déconfinement.