L’étau se resserre autours des narcotrafiquants

Deux garde-côtes de la Marine royale en patrouille maritime en Méditerranée ont avorté une opération de trafic de chira, très tôt dimanche au large de Cap Spartel, après une prise en chasse d’un go-fast. Ce dernier a tenté vainement de récupérer à partir d’une embarcation artisanale quelque 55 ballots de stupéfiants totalisant près de deux tonnes, indiquent des sources militaires.

Trois personnes ont été appréhendées lors de cette opération et l’embarcation ainsi que la cargaison de stupéfiants ont été acheminées par les garde-côtes de la Marine royale vers le port de Tanger-ville et remises aux autorités compétentes pour les procédures judiciaires d’usage, ajoutent les mêmes sources.

Toujours dans la zone Nord, il y a lieu de signaler que la Brigade de la police judiciaire (BNPJ) relevant du district provincial de Sûreté de Nador a ouvert, vendredi, une enquête sous la supervision du parquet pour identifier les impliqués dans une tentative de trafic de 2 tonnes et 380 Kg de chira dans des conteneurs métalliques destinés à l’export.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les services douaniers opérant au port de Nador ont saisi la drogue dissimulée dans 9 conteneurs destinés à un pays européen.

Les recherches menées par les services de la police judiciaire de Nador, en coordination sur le terrain avec la Gendarmerie royale de Zaïo, ont permis de localiser l’entrepôt où ont été emballées et préparées les cargaisons, dans la zone rurale Ouled Settout. La perquisition qui y était effectuée s’est soldée par la saisie d’une quantité supplémentaire de chira, emballée de la même manière.

La police judiciaire poursuit les recherches pour interpeller l’ensemble des impliqués dans ce réseau.

Dans la soirée du vendredi, les éléments de la BNPJ de Ksar El-Kébir ont mis en échec, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une tentative de trafic de 2 tonnes et 360 kg de chira et interpellé un individu (28 ans) pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Cette opération sécuritaire, qui a eu lieu dans la zone rurale Souaken, située à environ 30 Km de Ksar El-Kébir, s’est soldée par la saisie de deux voitures, une utilitaire et l’autre légère soupçonnées d’être exploitées dans une tentative de trafic de cargaisons de drogue, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La fouille effectuée à l’intérieur des deux véhicules a permis de saisir trois armes blanches et 65 ballots de drogue, d’un poids total de 2 tonnes et 360 kg de chira, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête en cours.