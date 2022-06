L’étoile de Y. Bounou brille toujours : Le poids des fans…

« L’exceptionnel gardien marocain de Sevilla Yassine Bounou a été élu MVP Africain de LaLiga Santander par des milliers de fans africains », a annoncé la Liga en félicitant le portier des Lions de l’Atlas pour ses exploits.

Cette récompense « couronne une superbe saison pendant laquelle Bono a aidé Sevilla à se qualifier pour l’UEFA Champions League et où il a devancé Thibaut Courtois, Andre Ter Stegen et Jan Oblak », devenant le meilleur gardien de but de LaLiga et remportant le Trophée Zamora de meilleur gardien de LaLiga pour cette saison.

Le Marocain Yassine Bounou, 31 ans, a été élu meilleur joueur africain de la saison par près de 30.000 votes de supporters en Afrique mais aussi dans des pays comme la France, l’Espagne ou les Etats-Unis « Bounou est donc le grand vainqueur populaire, recueillant de loin le plus de votes et devançant notamment l’international gabonais du FC Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, le duo de Villarreal composé de l’ailier nigérian Samuel Chukwueze et de l’attaquant sénégalais Boulaye Dia, sans oublier le milieu centrafricain de l’Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia », indique la direction de la compétition sportive espagnole.

Y. Bounou n’a concédé que 24 buts en 31 matches de LaLiga Santander et ce ratio de 0,77 but concédé par match a permis à Sevilla de réussir une très belle saison. Il avait déjà remporté le titre de VP Africain de LaLiga Santander à la mi-saison en janvier, et cette consécration vient lui offrir le titre pour toute la saison.