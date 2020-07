L’Europe croise les doigts face à l’avancée de la pandémie Covid-19

Face à la recrudescence des contaminations et la menace d’une deuxième vague, les autorités de plusieurs pays d’Europe ont durci ces dernières semaines leurs mesures anti-Covid.

En Espagne, 1738 nouveaux cas quotidiens ont été détectés moyenne, pendant la semaine écoulée, soit une hausse de 92% par rapport à la semaine précédente. Près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone sont appelés, depuis le 17 juillet, à « rester chez eux » sauf besoin de première nécessité, en raison de la montée en flèche des cas de Covid-19. Cette recommandation s’étend à la zone de Lérida, ainsi que les municipalités de Figueras, Vilafant et Sant Feliu de Llobregat.

Les autorités catalanes ont également décidé de fermer les cinémas, théâtres et discothèques de Barcelone et d’interdire les réunions de plus de dix personnes, les visites dans les maisons de retraite et de limiter la capacité d’accueil à 50% dans les bars et restaurants.

Les visites en maisons de retraite font aussi l’objet de restrictions au Pays Basque et dans la région de Murcie. Cette dernière a également fermé à partir du 20 juillet les discothèques ou bars de nuit sans terrasses et interdit les rassemblements de plus de 15 personnes. Face au rebond des contagions, presque toutes les régions ont renforcé le caractère obligatoire du masque, qui doit être porté à tout moment dans la rue, sous peine d’amende.

Non loin, au Portugal, avec 218 nouveaux cas quotidiens détectés en moyenne la semaine écoulée, soit une baisse de 28% par rapport à la semaine précédente, les autorités ont annoncé un nouveau confinement dans la région de Lisbonne depuis le 1er juillet. Pas moins de 700 000 habitants d’une vingtaine de quartiers sont concernées par ces mesures prolongées au moins jusqu’à la fin juillet.

En France, 823 nouveaux cas quotidiens ont été détectés en moyenne, pendant la semaine écoulée, soit une hausse de 55% par rapport à la semaine précédente. Dès lors, un test négatif deviendra obligatoire au plus tard le 1er août dans le pays, pour les voyageurs en provenance de 16 pays, dont les États-Unis, le Brésil et l’Algérie. À défaut, les voyageurs devront en faire un à leur arrivée et se mettre en quatorzaine s’il est positif.

Les autorités françaises ont également recommandé à la population d' »éviter » de se rendre en Catalogne. Le port du masque est devenu obligatoire le 20 juillet dans tous les établissements clos recevant du public (administrations, magasins, musées, salles de sport et de spectacle…). Plusieurs villes du littoral, dont La Rochelle et Argelès-sur-Mer, ont même imposé le masque en plein air dans les quartiers les plus fréquentés.

Non loin, en Belgique, pas moins de 318 nouveaux cas quotidiens ont été détectés en moyenne pendant la semaine écoulée, soit une hausse de 149% par rapport à la semaine précédente. À partir du 29 juillet et pour quatre semaines, le nombre d’individus que les Belges sont autorisés à voir dans le cadre de leur « bulle de contact » passe de 15 à 5 personnes. Les événements publics sont limités à 100 personnes à l’intérieur (au lieu de 200) et 200 à l’extérieur (au lieu de 400).

Depuis le 11 juillet, le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans dans les lieux publics fermés (commerces, cinémas, bibliothèques, lieux de culte etc).

En Grande Bretagne, avec 662 nouveaux cas quotidiens détectés en moyenne la semaine écoulée, soit une baisse de 12% par rapport à la semaine précédente, l’alerte n’est pas levée pour autant. Surtout que le Royaume-Uni est le seul pays d’Europe occidentale où le nombre de morts quotidiens reste élevé, autour de 65 par jour. Le 29 juin, le gouvernement britannique a reconfiné la ville de Leicester, dans le centre de l’Angleterre, tout en ordonnant la fermeture des magasins non essentiels. Le reconfinement a été partiellement allégé le 24 juillet. Il est cependant toujours interdit de se réunir à plus de six personnes à l’extérieur, de voyager ou de rouvrir bars, pubs et restaurants.

Le port du masque est devenu obligatoire dans tous les magasins en Angleterre à compter du 24 juillet, comme c’était déjà le cas en Écosse. Le Royaume-Uni a par ailleurs réintroduit le 26 juillet une quarantaine pour les voyageurs en provenance d’Espagne.

En Irlande, 17 nouveaux cas quotidiens ont été détectés en moyenne la semaine écoulée, soit une baisse de 9% par rapport à la semaine précédente. Si le pays devait rouvrir pleinement ses bars le 13 juillet, il a repoussé la dernière phase du déconfinement au 10 août. Les rassemblements sont limités à 50 personnes à l’intérieur et 200 à l’extérieur tandis que les masques deviennent obligatoires dans les magasins.

En Allemagne, avec 528 nouveaux cas quotidiens ont été détectés en moyenne la semaine écoulée, soit une hausse de 33% par rapport à la semaine précédente, Berlin a autorisé les autorités locales à prendre des mesures de confinement renforcées avec « des interdictions de sortie » dans des zones géographiques limitées. Le pays avait jusqu’ici une définition souple des confinements basés largement sur l’auto-discipline et la bonne volonté.

En Autriche, avec 127 nouveaux cas quotidiens détectés en moyenne pendant la semaine écoulée, soit une hausse de 18% par rapport à la semaine précédente, le pays impose depuis le 24 juillet le port du masque dans les supermarchés, les postes, les banques et les centres médicaux.

Enfin, en Italie, avec 241 nouveaux cas quotidiens détectés en moyenne pendant la semaine écoulée, soit une hausse de 23% par rapport à la semaine précédente, la région de Naples a annoncé des amendes de 1000 euros pour la première fois infligées le 25 juillet contre des établissements où le port du masque n’était pas respecté.