L’Exécutif composé du RNI, PAM et PI : A. Akhannouch pilote une troïka « forte et homogène »

Accompagné du Secrétaire général du Parti Authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, et du secrétaire général du Parti de l’Istiklal (PI), Nizar Baraka, A. Akhannouch est revenu, lors de sa déclaration, sur sa nomination par le Roi Mohammed VI en tant que Chef du gouvernement et les tractations menées 12 jours durant avec les différents partis politiques pour la formation du nouvel exécutif.

Le Chef du gouvernement désigné a annoncé que la nouvelle majorité sera composé des trois partis politiques arrivés en tête lors des dernières élections du 8 septembre, à savoir le RNI (102 sièges), le PAM (86 sièges) et le PI (81 sièges).

Tout en remerciant l’ensemble des partis politiques ayant participé aux tractations pour la formation du nouveau gouvernement, A. Akhannouch a exprimé son respect aux partis ayant opté pour l’opposition « espérant travailler avec eux pour servir l’intérêt du pays et du peuple ».

Pour ce qui est de la nouvelle majorité, le Chef du gouvernement estime qu’il s’agit bien d’une coalition « logique et homogène« , qui partage les mêmes « principes et valeurs » et une « histoire » commune, en plus du fait que ces trois partis ont « remporté haut la main les élections du 8 septembre«, ce qui montre la confiance placée par le peuple en ces trois partis a-t-il soutenu.

« On a pu, à l’aide de dieu, et grâce à l’engagement et l’esprit de responsabilité observés chez les secrétaires généraux des partis qui se sont accordés sur la particularité du contexte, pour la formation de la nouvelle majorité gouvernementale dans les plus brefs délais, afin de préserver les délais politiques et de développement » a souligné le chef du gouvernement désigné. Lors de ces rencontres, les parties prenantes ont » évoqué les défis actuels qui se caractérisent par la nécessité d’accélérer la sortie et la mise en oeuvre du Nouveau Modèle de Développement (NMD), auquel a appelé le Roi Mohammed VI, à l’issue de l’adoption du rapport final de la Commission chargée de la réalisation du NMD » a déclaré A. Akhannouch, mais aussi » le poids des attentes des citoyens(e), que nous avons constaté de près durant ces dernières années suite aux répercussions économiques et sociales de la pandémie du Covid-19″.

Tout en prenant en compte les « aspirations exprimées par certains partis politiques pour participer dans le prochain gouvernement, et qui restent légitimes et méritées, et ce, pour plusieurs considérations » que le Chef du gouvernement n’a pas voulu citer, A. Akhannouch a tout de même indiqué que « le principe de l’équilibre entre la majorité et l’opposition exige que le pouvoir ne soit pas concentré d’un côté ou de l’autre afin d’assurer l’efficacité de la prestation gouvernementale et parlementaire, que ce soit la majorité ou l’opposition« .