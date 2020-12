L’Exécutif interpellé sur la gratuité du vaccin anti-Covid et sa généralisation

Le réseau considère qu’il s’agit de «la meilleure opportunité d’atténuer l’impact de cette pandémie sur les individus, la société et l’économie nationale et de ramener la vie à un état normal», indique un communiqué récemment porté a la connaissance du public.

L’ONG a estimé que rendre le vaccin accessible et gratuit contribuera à «assurer la sécurité et la santé des citoyens, investir dans les personnes, et soutenir et encourager l’industrie et la production nationales dans le domaine médical».

Le réseau a également appelé à assurer un accès juste et équitable aux vaccins pour tous les citoyens de toutes les classes sociales, rappelant que cette maladie ne différencie pas les classes. Pour l’association, «l’égalité d’accès à un vaccin contre la Covid-19 est le principal facteur pour vaincre le virus et ouvrir la voie à la sortie de la pandémie, d’autant plus que seuls 46% des Marocains sont couverts par une assurance maladie».

Le Réseau marocain de défense du droit à la santé et du droit à la vie a, dans ce sens, souligné que «les groupes qui ont reçu la priorité sont pour la plupart des agents de l’Etat qui bénéficient d’une assurance maladie à 100%». Il souligne, à cet égard, que d’autres catégories, comme «les travailleurs de l’enseignement privé et des cliniques privées» n’ont pas de couverture sociale en raison de leur non-déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale.

«Rendre la vaccination payante privera des millions de personnes d’un droit inscrit dans la Constitution, dans lequel l’Etat porte la responsabilité», avertit l’ONG.