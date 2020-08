L’Exécutif serre la vis au niveau de Tanger et Fès 

Face au nombre croissant des contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) et des décès enregistrés ces derniers jours, et pour préserver la santé et l’intégrité des citoyennes et citoyens, le gouvernement a décidé l’application, à partir de mercredi 05 août 2020 à 20h, d’une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès.