L’heure de l’évaluation de l’éducation à distance a sonné

Le ministère indique que cette opération, lancée sous la supervision de l’Inspection générale chargée des affaires pédagogiques en parallèle avec le sondage d’opinion déjà annoncé, s’inscrit dans le cadre d’un suivi attentif et d’une évaluation continue et régulière de l’action pédagogique et dans le contexte d’une approche sur la réalité de l’enseignement à distance que le ministère a mis en place, depuis le 16 mars dernier, comme mécanisme pour assurer la continuité pédagogique des élèves, à la lumière des mesures préventives prises pour limiter la propagation du Covid-19.

Ce processus d’évaluation qui sera mené en coordination avec les académies régionales de l’éducation et de la formation, ajoute un communiqué du MEN, vise à identifier les éléments les plus importants du processus de l’enseignement à distance, y compris ses forces, ses faiblesses et les contraintes de son fonctionnement, afin d’explorer de nouvelles perspectives pour son amélioration et sa pérennité.

Compte tenu de leur rôle fondamental dans l’encadrement, le suivi et l’accompagnement de cette opération, ainsi que dans le développement des performances du système éducatif, tous les membres de l’organe d’inspection pédagogique des trois cycles de l’enseignement contribuent à la réalisation de ce processus d’évaluation, aux côtés d’un échantillon représentatif des enseignants, des élèves et des parents et tuteurs d’élèves.

Cette évaluation vise un échantillon représentatif de tous les groupes cibles, car elle prend en considération un ensemble de déterminants liés à la diversité du territoire, du genre et du milieu social, ainsi que les niveaux scolaires des élèves et le statut socio-économique des familles.

Le ministère parie sur les données objectives résultant de ce processus, qui améliorera les résultats du sondage d’opinion et permettra la mise à niveau de l’enseignement à distance en tant que pratique intégrée, caractérisée par la continuité, la pérennité, le développement, le renouvellement, la diversité et l’ouverture.