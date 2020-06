L’hôte de l’Elysée veut un regard «lucide» sur l’ensemble de l’histoire de France

Le président français s’est livré à une mise au point lors de son allocution télévisée du 14 juin concernant les polémiques soulevées par les récentes manifestations antiracistes et contre les violences policières en France. Un mouvement qui s’inscrit dans le sillage du mouvement américain depuis la mort de George Floyd.



«La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire, elle n’oubliera aucune des ses œuvres, elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires», a-t-il affirmé.

En se positionnant dans le giron de la remise en question de personnages historiques de pays occidentaux, des militants français souhaitaient faire déboulonner des statues de personnages accusés d’être associés au racisme, à la colonisation ou à l’esclavage. Dans leur viseur, notamment : Colbert qui fut à l’initiative du Code noir en 1685. L’ancien Premier ministre et actuel président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean-Marc Ayrault, s’était prononcé pour que l’on rebaptise une salle Colbert de l’Assemblée nationale ainsi qu’un bâtiment de Bercy portant le nom du ministre qui officiait sous Louis XIV.

Les autorités seront «intraitables face au racisme à l’antisémitisme et aux discriminations», a assuré E. macron tout en faisant savoir que de nouvelles dispositions allaient être prises en ce sens. «Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu’il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu’il est récupéré par les séparatistes», a-t-il ajouté.

«Nous sommes une nation où chacun quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place», a en outre déclaré Emmanuel Macron qui a souhaité voir les citoyens unis autour du «patriotisme républicain». Le président a également réaffirmé son soutien aux forces de l’ordres, mises en cause par une série de manifestations en France : «Sans ordre républicain, il n’y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l’assurent […] C’est pourquoi, il mérite le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation», a-t-il affirmé.

Cette déclaration intervient après une série de manifestations de policiers, excédés par les accusations de racisme et de violence portées à leur encontre, et reprochant au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, son manque de soutien.