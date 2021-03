Libération des jeunes filles enlevée au Nigéria: Danger constant… 

Le nombre total de filles enlevées est de 279, a ajouté le gouverneur. Une trentaine d’adolescents enlevés de leur école mi-février dans un État voisin avaient été libérés samedi.

Après une réunion au siège du gouvernement à Gusau, les filles ont été emmenées dans des camionnettes pour des examens médicaux avant d’être réunies avec leurs familles. Elles semblaient calmes et étaient âgées de 10 ans et plus, selon un reporter de l’Associated Press.

Les autorités avaient initialement évoqué le chiffre de 317 jeunes filles qui manquaient à l’appel après l’attaque de ce pensionnat dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le Président Muhammadu Buhari, décrié pour la situation sécuritaire catastrophique dans le nord du Nigeria dont il est originaire, a exprimé sa «joie immense», dans un communiqué publié aux premières heures mardi matin.

Pour rappel, à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, des affrontements entre l’armée et des insurgés, soupçonnés d’être affiliés à l’État islamique, ont eu lieu lundi. Si aucun bilan n’a pour l’instant été donné, les Nations unies ont « condamné avec fermeté » une attaque violente qui risque fortement d’affecter le soutien apporté à des milliers de personnes.

Dans un communiqué publié mardi, le coordinateur humanitaire de l’ONU au Nigeria, Edward Kallon fait part de son indignation face à l’attaque contre Dikwa qui a « directement ciblé » des installations et des travailleurs humanitaires.

Plusieurs agences et un hôpital ont été incendiés ou ont subi des dommages lorsque des islamistes présumés ont attaqué lundi soir un camp militaire et un centre humanitaire. Aucun groupe n’a revendiqué l’attaque de la ville, mais dans le même communiqué, l’ONU parle d’« un groupe armé non étatique » comme étant à l’origine de cette « violente attaque ».

Le porte-parole militaire nigérian Mohamed Yerima a de son côté déclaré que l’armée avait repoussé l’attaque sur Dikwa, et a jugé la situation normale à la mi-journée.

Plus tôt dans la journée, d’autres sources affirmaient que la ville était tombée aux mains des assaillants. Une ville pourtant reconvertie en forteresse défensive puisqu’elle accueille l’un des « super-camps » de l’armée. Or, c’est la troisième fois que les djihadistes présumés ont réussi à pénétrer dans Dikwa, signe supplémentaire d’une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader.

Une situation qui risque fortement de compromettre l’aide humanitaire dans la région. « Cette attaque affectera le soutien apporté à près de 100 000 personnes qui ont désespérément besoin d‘aide humanitaire, explique Sandy Maroun, chargée de communication du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU au Nigeria. Surtout avec la pandémie qui risque de se propager dans l’État de Borno, leurs besoins vont changer, leur situation va se détériorer. Ça va être un défi. » L’Ocha appelle donc « toutes les parties armées à mettre fin à la violence et à garantir la protection des civils et du personnel humanitaire. »