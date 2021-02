Ligne téléphonique réactivée entre Rabat et Madrid: Des relations résilientes

Les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations qui unissent le Maroc et l’Espagne, voisin qualifié par le Souverain de partenaire naturel. Les deux parties ont également mis en avant la résilience des relations bilatérales.

En perspective de la tenue de la Réunion de Haut Niveau, dès que les conditions sanitaires le permettront, les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération sectorielle dans plusieurs domaines, notamment économique, culturel et éducatif. Les deux parties ont en outre appelé à saisir les opportunités offertes dans le cadre du contexte post-Covid en tant que partenaires stratégiques et en capitalisant sur la complémentarité entre les deux pays.

L’entretien des deux ministres a également porté sur des questions régionales d’intérêt commun ayant trait au Maghreb, au Sahel et à la zone euro-méditerranéenne.

Pour rappel, mardi 23 février au Sénat, interpellée par un sénateur du Parti nationaliste basque sur la crise d’El Guerguerate et la responsabilité de Madrid au Sahara, la patronne de la diplomatie espagnole a rappelé l’importance stratégique du passage pour son pays, «connexion essentielle entre l’Europe et l’Afrique». En effet, les captures de poissons des chalutiers espagnols, notamment de la région de Galicie, dans les eaux mauritaniennes passent par El Guerguerate en direction de l’Espagne. Elle a aussi indiqué que son département suit la situation «depuis le 20 octobre», date du blocage du corridor par des éléments du Polisario.

La réponse de la ministre s’est aussi focalisée sur «le rôle central des Nations unies» dans le règlement du conflit territorial et limitant la mission de la MINURSO uniquement à «la surveillance du cessez-le-feu». Plus, elle a précisé que c’est à la «MINURSO que revient d’évaluer le respect du cessez-le-feu. Cette fonction n’incombe ni aux parties ni à tierce», a-t-elle affirmé. La ministre a également réitéré la position de son pays en faveur d’une «solution politique mutuellement acceptée par les parties». Et annoncé une hausse de plus de 43% en 2021, des aides humanitaires destinée «aux réfugiés sahraouis» installés sur le territoire algérien pour faire face aux conséquences de la pandémie du Covid-19. En 2020, l’Espagne a consacré 10 millions d’euros aux programmes d’assistance au profit de la population des camps de Tindouf, a-t-elle relevé.