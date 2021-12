Ligue des champions d’Afrique de Football : RCA et WAC en piste…

Triples champions de la compétition (1989, 1997 et 1999), les Rajaouis seront également opposés au Horoya (Guinée) et à AmaZulu (Afrique du Sud).

Quant aux Widadis, champions de la C1 en 1992 et 2017, ils affronteront les Angolais de Petro Atletico et ceux de GD Sagrada Esperança.

Les premiers matchs de la phase de poules auront lieu les 11 et 12 février, alors que les ultimes rencontres se dérouleront les 1 et 2 avril.

— Voici, par ailleurs la composition des groupes:

– Groupe A : Al Ahly (Égypte) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Al Hilal (Soudan) – Al Merreikh (Soudan)

– Groupe B : Raja (Maroc) – Horoya (Guinée) – ES Sétif (Algérie) – AmaZulu (Afrique du Sud) –

Groupe C : Esperance (Tunisie) – Etoile du Sahel (Tunisie) – CR Belouizdad (Algérie) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

– Groupe D Wydad (Maroc) – Zamalek (Égypte) – Petro Atletico (Angola) – GD Sagrada Esperança (Angola).