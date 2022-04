Ligue des Champions d’Afrique : Le WAC a eu plus de chance en Algérie que le RCA en Egypte

Le seul but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant congolais Guy Mbenza à la 46e pour le WAC alors que l’équipe a disputé ce match avec dix joueurs après l’expulsion de Jalal Daoudi dès la 7e minute.

Les locaux avaient été les premiers à lancer les hostilités et dès la 3e minute de jeu, Ahmed Reda Teknaoui s’y est pris à deux reprises pour effacer une première occasion dangereuse des Algériens. Rapidement réduits à dix, les Wydadis ont subi la pression exercée par les Algériens qui multipliaient les manœuvres pour trouver la faille.

À la reprise, une seule minute a suffi pour les protégés de Walid Regragui pour surprendre leurs adversaires et ouvrir la marque grâce à un centre d’Ayoub El Amloud en direction du Congolais Guy Mbenza qui, de la tête et à bout portant, a trompé le portier Toufik Moussaoui.

Le manque de créativité et de cohésion a eu raison du CRB qui n’a pas réussi à égaliser sur sa pelouse, malgré son avantage numérique.

La rencontre retour aura lieu à Casablanca le 23 avril au Stade Mohammed V de Casablanca.

De son côté, le Raja de Casablanca s’est incliné, samedi soir, sur la pelouse d’Al-Ahly du Caire par 2 buts à 1. Une défaite contestée par le club casablancais à cause d’un pénalty imaginaire.

L’unique but des Verts a été inscrit par Mohamed Zrida à la 45+1e minute, alors qu’Amro Soulaya et Houcine Chahat ont inscrit pour les locaux respectivement à la 11e sur pénalty et à la 23e minute.

Le match retour entre les deux équipes est prévu vendredi prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le Raja devra gagner par un but net lors du match retour pour se qualifier pour les demi-finales, tandis qu’Al-Ahly aura simplement besoin d’un match nul pour passer au tour suivant.

Al-Ahly a entamé la première mi-temps avec une pression offensive intense, et les joueurs du Raja se sont repliés pour assurer leur cage, et à la 13e minute, les locaux ont pris l’avance avec le premier but sur un penalty marqué par Amro Soulaya, milieu de terrain d’Al-Ahly. À la 23e minute, Houcine Chahat a enfoncé le clou pour d’Al-Ahly après une erreur dans le positionnement des défenseurs des verts.

Les joueurs du Raja se sont réveillés dans les dix dernières minutes de la première mi-temps et ont réussi à inscrire un but dans la première minute du temps additionnel grâce à un tir précis de Mohamed Zrida.

En seconde période, les performances du Raja se sont considérablement améliorées, mais à la 59e minute, l’arbitre a infligé un carton rouge à Marwan Hadhoudi, après avoir touché le ballon de la main alors qu’il se dirigeait vers le but. Anas Zniti a brillamment sauvé le penalty tiré par Amro Soulaya, préservant ainsi les chances du Raja et la rencontre s’est finalement terminée sur le score de 2-1 et la victoire d’Ahly sur le Raja.

Mécontent de l’issue du match, le RCA s’est plaint du «scandale arbitral» auprès du secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) et du président de la FIFA.

Le Raja proteste dans cette lettre «formellement, vigoureusement et fermement contre l’arbitrage de Jean-Jacques Ndala, arbitre principal, et Mehdi Abid Charef, arbitre du VAR». «Le monde entier a été témoin d’un scandale arbitral», poursuit le club pour qui les arbitres «ont commis de graves volontaires erreurs qui ont eu un impact direct sur le résultat du match».