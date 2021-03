Ligue des champions d’Europe: Des quarts de finale alléchants…

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions d’Europe a accouché de rencontres alléchantes. Les finalistes de l’édition précédente, Le Bayern Munich, tenant du titre, et le PSG vont se rencontrer en vue d’une place aux demi-finales contre le vainqueur du match Manchester-City vs Dortmund. Porto-Chelsea et Real Madrid-Liverpool complètent le tableau.

Les quarts de finale de la Ligue des Champions seront disputés les 6 et 7 avril (matches aller) et les 13 et 14 avril (matches retour).