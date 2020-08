Ligues de Football féminin et Futsal : Des OVNI statutaires!

Ce sont deux ligues qui ont créées par césarienne sans que les statuts de la FRMF les aient prévues. Et la circulaire signée de Tarek Nejm, secrétaire général de la FRMF, datée du 4 août sous le numéro (2641) prouve que ces deux ligues ne disposent même pas de leurs propres secrétaires généraux. Quant aux statuts de ces ligues, c’est l’opacité.

Pas même une publication sur le site officiel de la FRMF.

Cela n’a nullement empêché, Faouzi Lekjàa de signer, hier, un soi-disant contrat-objectifs avec ladite ligue pro de Football féminin. Un contrat-objectifs qui s’étale sur quatre ans alors que Monsieur le Président est à la veille de la fin de son deuxième mandat qui coïncide avec la fin la saison sportive prochaine. Et au lieu de rendre public ce contrat-objectifs, les maîtres-censeurs stipendiés du site de la FRMF ont publié une vidéo de 30mn qui fait bailler de par sa monotonie et les propos d’un président qui mâche trop les mots.

Quant au ministère de la Jeunesse et des Sports, il ne se fait même pas la peine de rappeler à l’ordre un président hors-jeu. Déjà, il y a un problème juridique avec les ligues dites professionnelle et de Football amateur. Deux ligues, certes, statutaires mais dont les statuts et conventions n’ont été adoptés ni en Assemblée générale de la FRMF ni par le ministère de tutelle.

Les OVNI, c’est aussi les dépenses financières qui sont ordonnées d’une manière mâtinée. Jamais à la FRMF, avant et après l’arrivée de F. Lekjàa, on n’a eu droit à deux points incontournables inscrits à l’ordre du jour : les PV des assemblées générales et les budgets prévisionnels annuels. Comme par le passé, la FRMF demeure une « zone de non droit ». Où en est-on de l’État de droit ?